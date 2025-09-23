Bodega Emina invertirá 8,5 millones en su almacén logístico, digitalización y  sostenibilidad energética

El Norte Martes, 23 de septiembre 2025, 22:23 Compartir

Bodegas Familiares Matarromera proyecta una gran inversión para los próximos dos años, protagonizada por la construcción de su propio centro logístico en Emina Rueda, en Medina del Campo, y otras inversiones significativas. El centro logístico se alzará sobre una superficie 3.000 m², dividida en tres plantas, con zona de carga y descarga, zona de preparación y envío de pedidos e-commerce y zona de estuchados. Se emplearán sistemas robotizados y el almacén estará totalmente automatizado, con estanterías mecanizadas, con el fin de ser más eficientes en tiempo y forma, a lo largo de toda la cadena de trabajo, con temperatura centralizada en todos sus espacios.

Al tratarse de un edificio integrado a la propia Bodega Emina Rueda, tendrá que realizarse toda una reorganización de flujos de trabajo y la reutilización de la línea de embotellado y almacenamiento; también la reubicación de la tolva y la zona de extracción de orujos e implica la adquisición de nueva maquinaria que servirá para optimizar todo el proceso de producción y lograr una mayor eficiencia energética, como la sustitución de equipos de frío y control de temperatura por sistema de última generación.

El nuevo centro logístico contará con elevadores que permitirán la subida de palés hasta cinco niveles de altura y suministrarlos a las diferentes áreas del almacén. Existirán dos zonas de picking y preparación de paletizados, un generador de etiquetas y se integrará un nuevo laboratorio enológico en sustitución del actual.

Para todo ello se colocará una nueva instalación fotovoltaica que generará un máximo de 269.50 kwp y cumplirá con la filosofía de Bodegas Familiares Matarromera, en general, y Emina Rueda, en particular, que cuenta con el sello Sustainable Wineries for Climate Protection Plus (SWfCP+) – Spanish Wineries for Emission Reduction.

También se prevé la instalación de sistemas de almacenamiento de la energía fotovoltaica.

El paso de la autovía A6 agilizará la entrada y salida del transporte logístico, que se completará con la colocación de cinco muelles de carga, uno por cada zona de origen y destino: Castilla y León, Centro, Cataluña, Levante, Norte y Andalucía.

Comenzará a construirse a finales de 2025 y su pleno funcionamiento está previsto para el primer trimestre de 2027.

La construcción de este centro logístico también contribuirá a la misión de Bodegas Familiares Matarromera de reducir su huella de carbono, porque favorecerá la disminución las emisiones de CO2 al rebajar el número de desplazamientos. Precisamente, fue el vino Emina Verdejo el primer producto en España que obtuvo la certificación de AENOR de cálculo de huella de carbono.

Una ambiciosa e ilusionante inversión que entra dentro de los más de 14 millones de euros presupuestados para 2025-2026, con los que Bodegas Familiares Matarromera renovará el parque de barricas, maquinaria de bodega y campo, y construirá otros espacios para contribuir a la incesante búsqueda de la excelencia que caracteriza a sus vinos y que empieza en la tierra.

Por otra parte, hoy miércoles, se celebra el 30 aniversario de la bodega Emina Ribera, con un acto que tendrá lugar en Valbuena de Duero, Valladolid.