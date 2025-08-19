«Los atractivos de las fiestas de San Luis en La Granja son muchos»

M. R. Real Sitio de San Ildefonso Martes, 19 de agosto 2025, 22:35 Compartir

En la inauguración de las fiestas de La Granja cada año se corea «San Luis, San Luis, cuánto tardas en venir», y, tras un año de espera, en pocos días los vecinos del Real Sitio de San Ildefonso podrán disfrutar de nuevo de sus fiestas, que se llevan preparando durante meses y que cuentan con una importante programación, lo que conlleva un gran trabajo, cuestiones en las que incide el alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, en esta entrevista.

-¿Qué suponen estas fiestas para los vecinos del Real Sitio?, ¿cómo es su organización? ¿se cuenta con numerosos colectivos para su desarrollo?

-Las fiestas de San Luis son esperadas año tras año con mucha ilusión y ganas por parte del municipio y la gran cantidad de personas que vienen esos días a disfrutar de las fiestas. Son unas fiestas muy colaborativas, en las que distintos colectivos, junto con el ayuntamiento, están meses preparando para que las fiestas de San Luis, sean para todos.

Asociaciones como la Taurina, La Granja en Fiestas, Toros de Fuego, Gigantes y Cabezudos; Protección Civil, voluntarios de todas las edades, distintas peñas, administraciones públicas, empresas, trabajadores municipales, guardia civil, asociación de cocineros; músicos voluntarios como el departamento de dulzaina y tambor de la escuela municipal, la charanga El Barril, dulzaineros locales, … la verdad que son tantos los colectivos y personas que ayudan para que todo salga adelante, que es digno de alabar, valorar y respetar. Por eso, lo digo constantemente, la gente tiene que disfrutar lo máximo, pero sabiendo que son muchos los que están detrás trabajando y organizando, y a los que hay que considerar en positivo. Respeto a uno mismo y a los demás.

-¿Cuál es el papel de las peñas durante estos días?

-El papel de las peñas es fundamental. Desde que muchos de ellos a su vez forman parte de las asociaciones y coordinan las mismas, hasta un montón de actividades que preparan para los demás. Dan ambientazo a las fiestas, en general el comportamiento es genial, se comprometen con la organización de actos … participan de forma activa, y como hay peñas de todas las edades, se nota positivamente en el ambiente festivo.

-La programación es amplia y variada, dentro de ella, ¿qué peso tienen los festejos taurinos?

-En las fiestas de San Luis, siempre ha habido festejos taurinos. Desde los carteles oficiales del s. XIX hasta la actualidad. La Asociación Cultural Taurina de La Granja, nació en 1991, y desde entonces, ininterrumpidamente. Este año, habrá concurso de recortes, dos novilladas, encierros matinales y nocturnos, …

-¿Qué actividad no se puede perder cualquier vecino o visitante?

-La verdad que son muchos los atractivos de las fiestas. Los hay más tradicionales e históricos, como puede ser la Judiada, la mañana de San Luis, con la procesión y el concierto en los Jardines de Palacio, la Fuentes monumentales … muy emotivos, como el Pregón inaugural y el desfile, los distintos homenajes. Muy festivos, como los largos vermús, las verbenas o las actividades de peñas. Actos de siempre y que no pueden faltar, como los toros de fuego, los gigantes y cabezudos, el chupinazo. Las comidas populares, los festejos taurinos, los deportivos … Hay tanto, que creo que cada uno debe elegir, o mejor, disfrutar y conocer todo lo que pueda.

-La judiada es uno de los actos más multitudinarios, ¿cómo se su organización y desarrollo?

-Pues la Judiada requiere de mucho trabajo y compromiso. Desde semanas antes hay una preparación muy minuciosa, y gracias a que hay personas que lo llevan haciendo muchos años, y siguen al pie del cañón, todo sale adelante. Desde la compra de toda la materia prima, el almacenaje, los preparativos, al mismo día de la Judiada, donde desde las cinco de la mañana, cocineros de la Asociación, voluntarios, trabajadores municipales, concejales, alcalde,… comienzan con la jornada, para que a la hora de comer, las miles de personas que se acercan a disfrutar de este gran encuentro, se encuentren todo de la mejor manera posible.

-Las restricciones en torno al agua, ¿harán posible el encendido de las fuentes el día de San Luis?

-En principio sí, pero siempre hay que estar muy atentos. Patrimonio deja los estanques intermedios llenos para suministrar a las fuentes con bastante antelación en semanas, para evitar precisamente ese riesgo.

-Un deseo para estas fiestas.

-Espero que los vecinos y vecinas disfruten al máximo, que los visitantes que vienen, se vayan con un gran recuerdo y ganas de volver. Espero que la gran ilusión que ponen tantas personas, se vea recompensada desde un respeto y apoyo total. Espero que seamos capaces de respetarnos y respetar a los demás; para vivir unas fiestas de verdad, hay que hacerlo.

Espero, que suene el himno, el chupinazo, y que dejemos de lado aquello que pueda incomodar al prójimo o a nosotros mismos, sabiendo siempre diferenciar, que las fiestas son para disfrutar, pasarlo bien y recordarlas como unos días bonitos de vivir.