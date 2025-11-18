Laura Negro Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 23:22 Compartir

Arroyo de la Encomienda se ha consolidado como uno de los municipios más dinámicos y con mayor crecimiento de Castilla y León. Al frente de ese proceso está Sarbelio Fernández, su alcalde y una de las figuras clave en la transformación urbanística, económica y social del municipio. En esta entrevista, hace un repaso a los retos actuales, las prioridades de su equipo de Gobierno y la visión con la que quiere seguir trabajando en el futuro de Arroyo.

¿Qué significa para el Ayuntamiento de Arroyo colaborar con los Premios El Norte que reconocen el valor y cohesión del territorio?

Es un orgullo poder presentarnos como un claro ejemplo de que el éxito se consigue con la suma de esfuerzos, genera riqueza y bienestar. Arroyo de la Encomienda se ha consolidado como uno de los municipios con mayor proyección de futuro combinando el crecimiento residencial y económico con una calidad de vida envidiable, lo que nos ha convertido en un referente en Castilla y León.

Hablamos del municipio vallisoletano que más ha crecido en población en la última década. ¿A qué atribuye esa capacidad para atraer nuevos vecinos?

Somos una pequeña ciudad con más de 23.200 vecinos en la que todos encuentran respuesta a sus necesidades. Ofrecemos un modelo residencial de baja densidad que convive con la industria, los servicios y el comercio, sectores que se refuerzan mutuamente. Y todo ello en un entorno natural con más 1,6 millones de metros cuadrados de zona verde. Además, contamos con equipamientos y servicios que satisfacen las necesidades de nuestros vecinos y dan respuesta a las inquietudes de aquellos que buscan el mejor lugar donde establecerse. Sin olvidar nuestra variada oferta cultural y la amplísima propuesta deportiva y educativa.

¿Qué retos supone gestionar un crecimiento tan rápido y sostenido?

Arroyo es el destino idóneo para vivir e invertir. Uno de nuestros éxitos es haber logrado el equilibrio entre expansión y calidad de vida. Una exhaustiva planificación del desarrollo urbanístico ha logrado acompasar nuestro crecimiento con la necesaria ampliación y refuerzo de los equipamientos y servicios públicos, así como facilitar el desarrollo de servicios privados de proximidad tanto de uso cotidiano, como especializado y avanzado.

¿Cómo se está reforzando la oferta educativa, sanitaria y social?

La respuesta no es únicamente municipal, es indispensable la actuación autonómica. En educación, mantenemos nuestra reivindicación de contar con la etapa de bachillerato en Arroyo, y que nuestros jóvenes puedan seguir sus estudios sin tener que desplazarse a otras localidades. En sanidad, las seis nuevas farmacias que nos corresponden por ley, además de un refuerzo de la atención en el centro de salud y que se proyecte un segundo centro de salud para Arroyo, pues el actual ya ha superado el límite de tarjetas sanitarias. Y sin olvidar el transporte que, tras el impulso del Buscyl, los servicios deben adaptarse a la creciente demanda del municipio.

¿Qué proyectos en materia de vivienda tienen en marcha?

Ahora mismo hay más de 1.000 viviendas en marcha, unas 400 en construcción y el resto proyectos en trámite para el próximo año. Nuestro modelo residencial y un urbanismo eficiente aúna el crecimiento en las zonas en expansión con la regeneración de antiguas zonas industriales, cosiendo las últimas cicatrices de una trama urbana en transformación constante. Un ejemplo es la revitalización de la avenida de Salamanca con la evolución de la parcela de la antigua Cartisa, donde se construirán 163 viviendas, un área verde de 5.000 metros cuadrados y una superficie comercial de más de 2.000; y que dotará de mayor permeabilidad a La Flecha, con más y mejores conexiones peatonales y de vehículos. Más a corto plazo, la transformación en la zona de una vieja nave y un local abandonado en un gran gimnasio y un edificio de oficinas.

Arroyo es un polo de atracción empresarial ¿Qué proyectos tienen previstos?

El polígono La Encomienda sigue creciendo con seis nuevas empresas que se instalarán próximamente. Nuestro crecimiento comercial es imparable, así como la implantación de negocios y profesionales. Como ejemplo, Vega de la Encomienda tendrá ocupados todos sus locales en 2026.

¿En qué punto se encuentran los proyectos del cuartel de la Guardia Civil y de la comisaría de la Policía Local?

Nuestro compromiso con la seguridad ciudadana es total. El cuartel de la Guardia Civil está finalizado, en fase de amueblamiento y a la espera de la inminente llegada de los efectivos. Con su apertura se hace realidad una reivindicación de años que ha sido posible gracias a la implicación del Ayuntamiento. La comisaría de Policía Local se levantará sobre una parcela de 2.000 m2 junto a la avenida de Salamanca. El inicio de las obras está previsto para mediados de 2026 con un presupuesto de casi tres millones de euros.

¿Puede adelantarnos qué áreas concentrarán las principales inversiones del presupuesto de 2026?

El presupuesto para 2026 se cifra en cerca de 22,8 millones de euros, más de un 4% superior al actual y una de las propuestas inversoras más ambiciosa de los últimos años. Se centra en ampliar, mejorar y mantener. La continuación de la renovación de Sotoverde con el desarrollo de un plan en cinco fases y la rehabilitación de 17 calles actuando en redes viarias, saneamiento y abastecimiento o zonas verdes; compromisos para este mandato como el parque lúdico en la calle Jacinto Benavente o la ampliación de los equipamientos deportivos con el proyecto del polideportivo en Las Lomas, la mejora de la comunicación en la calle Indias hacia Orellana que hará más fácil y amable el tránsito en La Vega.

¿Cómo imagina Arroyo de la Encomienda dentro de diez años?

Muy parecido a lo que veo hoy cada vez que paseo por sus calles. Arroyo de la Encomienda es un municipio lleno de vida y del que los arroyanos disfrutan y se sienten orgullosos. Con nuestras perspectivas de crecimiento, en diez años podríamos llegar a los 40.000 habitantes