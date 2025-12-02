Susana Gutiérrez Aranda de Duero Martes, 2 de diciembre 2025, 22:25 Compartir

Materias primas de origen local, esa es una de las máximas con las que trabaja Pascual. Vivesoy es la única marca de bebidas vegetales 100% cultivo local, origen España. De esta manera, la marca ha apostado por el cultivo de soja en Castilla y León y, por otra parte, todo el centeno proviene de la provincia de Segovia. En el planto ganadero, se sigue la misma línea con leche de 100% de origen España y 100% de bienestar animal. Joaquín Lorenzo, director de compras agro de Pascual resalta la relación y trabajo conjunto con los agricultores y ganaderos.

–¿Cómo se consiguen esos registros?

–Con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho compromiso. Hemos desarrollado todo el cultivo en España para adaptarlo a lo que hacemos siempre en el campo. Lo que queremos es conocer tanto a los agricultores como a ganaderos, conocer qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo lo cultivan, qué siembran, con qué variedades, con qué semilla, con qué inoculo, qué rendimientos tienen... Apostamos por una producción responsable que sea de origen local y que tenga una trazabilidad que podamos comprobar nosotros mismos e influir sobre ella, que este es el quid de la cuestión.

–¿En qué momento está en la actualidad el cultivo de soja en Castilla y León?

–Estamos en un momento de consolidación. En Castilla y León la soja la hemos adaptado completamente a las condiciones agroclimáticas. Todos los procesos los tenemos certificados, hacemos sus correspondientes auditorías, todo ello avalado por certificadoras externas, que no solamente nos certifican el origen nacional, sino certifican todo lo bueno que trae el cultivo consigo. El cultivo ha ganado mucho terreno en las rotaciones agrícolas, sobre todo en Castilla y León, y la relación directa con nuestros agricultores y la colaboración que hemos tenido pública y privada ha sido clave para identificar todas estas variedades de alto rendimiento, de calidad proteica, que se adaptan al clima continental y que son las que nosotros necesitamos también para nuestra bebida.

–Ahora que los agricultores dan tantas vueltas para decidir por qué cultivo apostar, ¿qué aporta la soja?

–La soja aporta mucho. Primero, una diversificación de cultivos. Cuantas más opciones tengan los agricultores, mejor es la sostenibilidad de todo el sistema agrícola en general. Luego, mejora el suelo. Como es una leguminosa, es un cultivo mejorante. Fija nitrógeno atmosférico, con lo cual el suelo queda enriquecido y no hay necesidad de fertilizantes nitrogenados. Incluso queda nitrógeno para el cultivo siguiente. Otra ventaja que tiene es que es un cultivo con rentabilidad creciente a futuro porque la soja tiene mucha proteína. Ahora, la proteína está muy demandada en la alimentación, tanto humana como animal. Un grano de soja puede tener hasta un 44% de proteína. Luego también, al hacer un cultivo aquí en Castilla y León o en España en general, reducimos la dependencia del exterior y, como no importamos, la logística es mucho más sencilla, se reduce la huella de carbono, va todo unido. Otro de los factores es la adaptación al cambio climático, la soja es bastante tolerante al estrés hídrico, por ejemplo. Entonces, aguanta el calor y la falta de agua. Tenemos un menor coste de insumos por hectárea también, sobre todo en fertilizantes. A todo esto hay que sumar que cómo todo viene del cultivo local, se previene la despoblación, se aumenta la competitividad, se potencia la economía circular, todo viene bien.

–Otra de las apuestas de Pascual es el centeno, que llega desde la provincia de Segovia, ¿qué fortalezas tiene y proyección de futuro?

–El centeno es un cereal, es un grano ancestral, se conoce desde hace miles de años. Hay variedades, tiene buen sabor, tiene buen contenido en fibra, y tiene una ventaja muy grande que se adapta mucho a la agricultura de suelos pobres. Es un cereal muy robusto, es un cereal rústico, soporta bien el frío y la sequía también. Actualmente tenemos unas 400 hectáreas.

–En ganadería también 100% leche origen nacional. ¿Con cuántos ganaderos se trabaja y cuántos hay en Castilla y León?

–Estamos trabajando con alrededor de 300 ganaderos de vacuno de leche, de los cuales la mitad están en Castilla y León.

–-El relevo generacional es un problema importante, en Pascual se mejoran los registros medios, ¿cómo se consigue?

–El relevo generacional no es que lo controlemos más, es que, por lo menos, lo vemos, lo visibilizamos mejor. Nosotros conocemos cada ganadero y cada agricultor, sabemos qué situación está, con cuánta gente está trabajando, si tiene hijos que van a continuar en la explotación, si tiene un socio o no lo tiene. Si un ganadero o un agricultor abandona la producción, pues nos da mucha pena, pero intentamos que esa producción la retome otro. Pero, por supuesto, tienen que ayudar mucho a todo esto las administraciones. Es necesario que fomenten que los chavales y que la gente nueva. Primero que esté formada, que también nosotros colaboramos con eso, damos becas a los hijos de ganaderos y agricultores que estén formándose, realizando estudios relacionados con la actividad para quedarse luego trabajando en las explotaciones.