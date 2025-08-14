«Hemos apostado por los conciertos a mediodía y los tardeos»

Laura Negro Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 07:33 Compartir

Después de 18 años al frente del Ayuntamiento de Viana de Cega, Alberto Collantes conoce al detalle cada engranaje de las fiestas patronales de la Asunción y San Roque. Ni él ni su equipo dejan nada a la improvisación. Desde la programación hasta la logística, todo está milimétricamente planificado para garantizar el disfrute y la seguridad de vecinos y visitantes. Esa es la clave para que estos días sean un éxito.

Alcalde, ¿Qué tienen de especial las fiestas de Viana?

Lo que más define nuestras fiestas es el buen ambiente y la cercanía entre las personas, ya que, al no ser un pueblo demasiado grande, todos nos conocemos y nos ponemos cara. También la cercanía geográfica con Valladolid, que facilita que nos visiten muchas personas, incluso en tren. Aunque eso a veces se nos vuelve en contra, por la masificación.

¿Qué actividades del programa considera las más destacadas?

Me gusta todo el programa, pero mi acto favorito es la misa y la procesión de San Roque. Es nuestro patrón y no debemos olvidar la raíz religiosa de las fiestas. Además, me hace ilusión el concierto de Los Inhumanos, el sábado por la noche en la Plaza Mayor. Lo hemos programado allí para que tenga un aire distinto al de las macrodiscos, que son más propias del parque. Queremos que esa noche, que es la más concurrida, se viva de forma tranquila y así favorecer un ambiente controlado.

¿Cómo se organizan los eventos taurinos para que sean seguros y emocionantes a la vez?

Lo cierto es que ya lo tenemos todo muy rodado. El recorrido del encierro es muy seguro y está perfectamente acondicionado. Tenemos un alumbrado específico que no es provisional, la tierra se prepara con antelación, se instalan las puertas metálicas para el acceso a viviendas o paso de vehículos… Incluso colocamos una grada para que los vecinos que no pueden seguir el encierro de pie puedan disfrutarlo. Todo se coordina con Protección Civil de Valladolid. Además, hemos probado distintos tipos de ganado y creemos que, con unos buenos utreros, sin que sean excesivamente grandes, conseguimos un espectáculo atractivo y participativo, acorde con lo que demanda Viana.

¿Se ha contado con la juventud al diseñar el programa de fiestas?

Por supuesto. El concejal de Festejos ha estado muy pendiente de escuchar a las peñas y a los jóvenes, y ha sido muy receptivo a sus propuestas. Una de las apuestas claras han sido los conciertos de mediodía y los tardeos, que dan protagonismo al día y rebajan el peso de la noche, que es cuando más problemas pueden surgir. Las peñas son fundamentales. Aportan color, ambiente y mucha vida. Mi mensaje para ellas es que disfruten al máximo, pero que lo hagan con responsabilidad.

Celebran también el Día del Niño

Es una de las novedades de este año, surgió a propuesta de una concejala y ha sido muy bien recibida. Es un día hecho a su medida, aunque también hay actividades el resto de la semana. Hay muchas familias jóvenes en el pueblo y muchos visitantes con hijos, así que tiene todo el sentido.

Detrás de las fiestas hay mucho trabajo. ¿A quién le gustaría agradecer especialmente su implicación?

A muchas personas, pero sobre todo a los empleados del Ayuntamiento. Llevan semanas trabajando en el montaje de vallas, la recogida de residuos, la preparación del recorrido del encierro, la seguridad de las talanqueras… Y, por supuesto también a la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno, especialmente por el tema de la estación de tren, que en años pasados llegó a ser un punto crítico por la concentración de personas.

PROGRAMACIÓN

Jueves 14 de agosto

20:30 h. pregón de fiestas con Sergio Casares Mingo. A continuación, Charanga Cucu Band y sesión DJ

00:05 h. I Encierro urbano

01:00 h. Verbena con Orquesta Cayenna

Viernes 15 de agosto

10:00 h. Pasacalles con cabezudos y los dulzaineros de Viana. Huevos fritos

11:30 h. Misa en honor de la Asunción de Nuestra Señora

13:00 h. II Encierro urbano

14:00 h. Encierro de minibueyes

14:30 h. Vermut con DJ´s

19:00 h. Gincana de peñas y tardeo con DJ´s

20:30 h. Transoceánica

23:30 h. III Encierro Urbano

01:00 h. Macrodisco Agramola

Sábado 16 de agosto

10:00 h. Pasacalles con cabezudos y los dulzaineros de Viana

11:30 h. Misa y procesión en honor a San Roque con dulzaineros y refresco

14:00 h. Concierto de Güisi Muñoz

18:00 h. Tardeo con DJ´s

19:30 h. Sesión DJ´s

20:00 h. Peñiolimpiadas

20:00 h Teatro familiar, 'Histerias de Amor y Humor'

21:00 h. Concierto de Cristina Lázaro

00:05 h. IV Encierro Urbano

01:00 h. Concierto de Los Inhumanos

01:30 h. Sopas de ajo

02:30 h. Fiesta remember con Paco DV

Domingo 17 de agosto

10:00 h. Pasacalles con cabezudos y los dulzaineros de Viana. A continuación, chocolatada.

11:30 h. Misa en la iglesia parroquial

13:00 h. Vermut con concierto de Efecto Reactivo. Tributo a los 80 y 90s

15:00 h. Paella popular. Venta anticipada de Tickets

17:00 h. Hinchables infantiles

18:00 h. Tardeo con DJ´s

23:00 h. V Encierro urbano

00:00 h. Verbena con macrodisco Electromoon

Lunes 18 de agosto (Día del niño)

11:30 h. Taller de circo

13:00 h. Cuentacuentos

16:00 h. hinchables acuáticos

20:30 h. Fakir Testa

22:00 h. Espectáculo de fuego