Animados vermús y buena música marcan el ritmo en Baltanás

Procesión en honor a Nuestra Señora de Revilla el pasado año.

Lara Arias Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:25 Compartir

Ya es un hecho, Baltanás está de fiesta. Sus calles y plazas emanan un ambiente festivo que durará desde hoy, 4 de septiembre, hasta el lunes 8, día grande para los vecinos y el motivo que da nombre a estas fiestas, el día de Nuestra Señora de Revilla. En palabras de su alcaldesa, María José de la Fuente, estas fechas son clave para vecinos y peñistas, sobre todo, para encuentros en las ya más que conocidas bodegas de la localidad o entre las distintas orquestas que completan este programa.

Estas fechas festivas dan el pistoletazo de salida con el pregón y el desfile en carroza de las damas y caballeros, «un momento que gusta mucho en el pueblo. Es un acto muy familiar, de reconocimiento a los chavales del pueblo, jóvenes que quieren participar. Este año contamos con 16 damas y caballeros», explica la regidora.

Las fiestas han arrancado ya con algunos actos previos, como la novena a la Virgen, competiciones deportivas y la emotiva presentación de los niños menores de cinco años a la Virgen de Revilla.

«En Baltanás hay mucha afición a la música y a los vermús. En todos los vermús tenemos actuaciones musicales, y a la vez tratamos de organizar animación infantil para que los más pequeños también disfruten. Intentamos cuadrar el programa para todas las edades», señala la alcaldesa.

No faltarán los campeonatos populares de rana, morrillo y petacas, la tradicional Orujada, las novilladas y vaquillas, los desfiles de peñas y las verbenas que cada noche llenan la plaza de España. «Aquí se come y se cena en la bodega en fiestas, es tradición. Se hace muchísima vida en ellas y eso también forma parte de lo que nos hace únicos», subraya De la Fuente. Si por algo se conoce a los baltanasiegos es por sus bodegas.

El momento más esperado

El 8 de septiembre, día de Nuestra Señora de Revilla, es la jornada más esperada por todos los vecinos. «Si lo miras desde el punto de vista religioso, el día 8 se lleva la Virgen en procesión y se hace una misa. Tenemos una ermita muy grande, equivalente a muchas parroquias, y aun así suele llenarse. Hay mucha devoción a la Virgen: la gente que es de aquí, aunque viva fuera, procura estar ese día. Después de la misa, el grupo de danzas de Baltanás (jotas tradicionales) ofrece una actuación y las damas y caballeros realizan la ofrenda floral», recuerda.

Entre las novedades de este año destaca la recuperación del desfile de las mayorettes, en el que participarán vecinos de todas las edades. «Hace muchos años que las mayorettes abrían el paso a la carroza de las damas. Ahora un grupo de jóvenes ha querido retomarlo y ha sido todo un éxito, se ha animado mucha gente», apunta.

La implicación de las peñas es fundamental. Organizan actividades como los bingos benéficos, concursos y degustaciones, además de dar color y alegría en cada desfile. «Al fin y al cabo, las peñas son las que animan y dan esa alegría y ese color a la fiesta. Se baila mucho y se está muchísimo en la calle gracias a ellas», asegura la regidora.

La alcaldesa pone en valor el carácter acogedor de la localidad y agradece «la participación de los jóvenes como damas y caballeros, porque da muchísimo realce a la fiesta. Siempre les decimos que son el futuro del pueblo. También animo a la gente a que salga a la calle, las bodegas son un lugar de convivencia fantástico, la gente es muy acogedora y siempre te invitan a lo que tienen. Son unas fiestas muy de calle, pero que también facilitan la convivencia entre vecinos y el encuentro, y eso me parece de lo más bonito».

PROGRAMA

Jueves, 4 de septiembre:

20:30 h. Desfile de carrozas y majorettes acompañado de la charanga y de las peñas.

21:30 h. En la Plaza de España, presentación de las damas y caballeros: Haritz Fernández de Larrea, Iker González, María Vázquez, Alain Diago Herrán, Alaia Garro, Malena Laya, Carla Barbero, Alazne Quintanilla, Álvaro Infante, Víctor Alejos, Chavdar Dimitrov, Ismael Puente, Alba Martínez, Andrea López, Elisabeth Curiel, Aiora Toquero. Pregón de las fiestas a cargo de Luis Cepeda. Saluda de la alcaldesa, vals damas y caballeros.

00:30 h. Macro-discoteca Titanium.

Viernes, 5 de septiembre:

10:30 h. Campeonato local de rana, morrillo y petacas.

12:30 h. Animación infantil en la plaza España Chirindisco.

14:00 h. Vermut amenizado en la calle Mayor con Wateque.

17:00 a 18:00 h. Primer día de la XIII Orujada.

18:00 h. Cuatro novillos de El Collado para Alejandro Rubio y Joaquín Manzur. A continuación, suelta de vaquillas y carretones.

21:00 h. Desfile de peñas.

00:30 h. Verbena con Gaudí. Bingo benéfico en el descanso. ». Al Finalizar la verbena DJ.

Sábado, 6 de septiembre:

11:30 h. XV Concurso de Cata y Degustación de Vinos locales.

14:00 h. Vermut amenizado en la calle Mayor con Los Desgraciaus.

17:00 a 18:00 h. Segundo día de la XIII Orujada.

18:00 h. Festival taurino con cuatro novillos de Castillejo de Huebra para los matadores Carlos Doyague y Diego García. A continuación, suelta de vaquillas y carretones.

21:00 h. Desfile de peñas.

00:00 h. Espectáculo pirotécnico.

00:30 h. Verbena con Tetrix. Bingo en el descanso. Al finalizar la verbena DJ.

Domingo, 7 de septiembre:

12:30 h. Animación infantil en la plaza España. Aventulibro.

13:30 h. En la Ermita Nuestra Señora de Revilla Eucaristía y novena. Al finalizar, traslado de la virgen desde la ermita a la Iglesia San Millán.

14:00 h. Vermut amenizado en la calle Mayor con Aguita.

17:00 a 18:00 h. Tercer día de la XIII Orujada.

18:00 h. Espectáculo ecuestre El arte de Andalucía a caballo. A continuación, suelta de vaquillas y carretones.

21:00 h. Desfile de peñas.

00:30 h. Verbena con La Jungla y a continuación, DJ .

Lunes, 8 de septiembre:

12:30 h. Traslado procesional desde la Iglesia Parroquial de San Millán hasta la Ermita de Ntra. Sra. de Revilla y Eucaristía. A continuación, el grupo danzas La Cobata y los vecinos bailarán a la Virgen de Revilla.

14:00 h. Vermut amenizado por Electrocharanga Motociclones.

21:00 h. Degustación de bocadillo de chorizo a la sidra.

22:30 h. Actuación de Dimensión Vocal para despedir las fiestas.