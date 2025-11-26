ALSIS IoT, pioneros en soluciones innovadoras y eficaces en el ámbito del Internet de las Cosas Industrial

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:41 Compartir

ALSIS IoT, empresa palentina con experiencia en Bussiness Inteligence, mantenimiento y soporte de equipos, está especializada en ofrecer un servicio de asesoramiento de transformación digital e implantación de nuevas tecnologías en empresas y está enfocada en ser pioneros en el desarrollo de soluciones innovadoras y eficaces en el ámbito del Internet de las Cosas Industrial (IIoT). «Nuestra empresa nace de la unión estratégica de Alsis Ghe y Mis Informáticos, dos empresas líderes en sus respectivos campos», explica Fernando González, director ejecutivo de ALSIS IoT.

Sus promotores tienen una sólida trayectoria en el desarrollo de software industrial, ERP y análisis de datos en negocios a través de Business Intelligence (Alsis GHE). «Nos impulsa ser la empresa líder en I+D+i en la industria, destacándonos en la modernización y digitalización de las empresas. Aspiramos a ser el nexo entre las empresas y el futuro, siendo el socio de confianza para llevar a cabo todas sus ideas e iniciativas».

Sus profesionales cuentan con experiencia en atención al cliente, así como en servicios de mantenimiento y asesoramiento, «y ofrecemos asesoramiento tecnológico enfocado a cada necesidad del cliente», continúa Fernando.

Sectores

ALSIS IoT trabaja en tres sectores principalmente:

Sector Agro

En el sector agro, concretamente en la medición precisa en silos y depósitos, utilizando los dispositivos inteligentes propuestos por ALSIS IoT se optimiza la gestión de inventario con tecnología de precisión. Su sistema digital mide el contenido de silos con una precisión superior al 99%, reduciendo desperdicios y ajustando la compra de materias primas. Además, mediante sensores láser o básculas de pesaje, realizamos análisis avanzados para mantener unas estadísticas precisas del inventariado.

También disponen de tecnológica avanzada para la elaboración de compost con mínima intervención humana. Mediante sensores avanzados y algoritmos de IA, controlan temperatura, humedad y oxígeno en tiempo real, asegurando un compostaje eficiente y saludable. Su desarrollo, en colaboración con la Universidad de Valladolid, permite optimizar recursos y mejorar la calidad del compost.

A su vez, permiten la monitorización de productos, mejorando el control de calidad en la industria alimentaria con cámaras hiperespectrales y análisis avanzado de datos. La tecnología de ALSIS IoT permite detectar defectos invisibles, reducir desperdicios y optimizar la seguridad alimentaria sin intervención manual, asegurando productos de máxima calidad.

También pueden beneficiarse de las propuestas tecnológicas las bodegas gracias a la sensorización IoT en la vitivinicultura para mayor control del proceso de producción. «Digitalizamos la viticultura con sensores IoT y Gemelo Digital. Nuestra tecnología permite monitorear factores clave como temperatura, humedad y exposición a la luz, optimizando el proceso de vinificación para mejorar la calidad del vino. Además, con IA y análisis de datos, ofrecemos detección temprana de problemas y gestión inteligente del viñedo».

Sector Industrial

ALSIS IoT invita, a su vez, a descubrir lo que una empresa del sector industrial puede cambiar utilizando dispositivos inteligentes. Esta empresa palentina propone soluciones avanzadas de apriete de pernos, gracias a una tecnología innovadora que utiliza llaves hidráulicas para realizar un apriete y desapriete de pernos con precisión y seguridad maximizadas. Estas soluciones son sensorizadas, permitiendo una gestión inteligente de datos mediante la implementación de IIoT (Industria 4.0). Esto no solo facilita el mantenimiento predictivo y proactivo, sino que también optimiza el rendimiento y reduce los riesgos mecánicos, asegurando la estabilidad y la seguridad de las estructuras y sistema.

A su vez, pone a disposición de los interesados tecnología para la automatización avanzada de plantas de hormigón, un proceso innovador que optimiza la producción para mejorar la calidad, eficiencia y productividad. Estas soluciones integradas permiten elcontrol automático de procesos clave como el mezclado, dosificación y vertido de hormigón, asegurando un producto consistente y adaptable a los requerimientos específicos.

También dispone de lo que se denomina Crash Stopper V.2, un sistema innovador diseñado para reducir los riesgos asociados a accidentes e incidentes en entornos logísticos. El objetivo es mejorar la seguridad de los trabajadores y vehículos, al mismo tiempo que aumenta la eficiencia y productividad en las operaciones.

Y el manómetro digital inteligente para monitoreo industrial. En este caso, el Manómetro TH-P50 es una herramienta innovadora que combina precisión y tecnología para ofrecer un control integral de variables críticas en entornos industriales. Con la capacidad de registrar múltiples parámetros como presión, temperatura, vibraciones y orientación, este dispositivo proporciona una visión completa del estado operativo.

Sector Salud

Uno de los sectores en los que más incidencia tiene ALSIS IoT, que ha puesto en marcha la rehabilitación neurológica con tecnología VR disruptiva y experiencias inmersivas personalizadas. En colaboración con la Universidad de Salamanca, está tecnología ha revolucionando la rehabilitación neurológica con RehabSim 360, una plataforma innovadora que combina realidades virtual y aumentada para ofrecer una experiencia de entrenamiento inmersivo y personalizada. Con el objetivo de mejorar la eficacia del tratamiento y promover la motivación y compromiso de los pacientes, RehabSim 360 se convertirá en una herramienta fundamental para la rehabilitación neurológica, física y el rendimiento deportivo.

Llevan a cabo la simulación Inmersiva, fusionando gafas VR con plataformas de detección de movimiento (VR treadmill) para simular el caminar natural y la conducción/pilotaje en escenarios virtuales, acercando la percepción humana a una experiencia del mundo real. Esto permite entrenarse inmersivamente en diversas situaciones sin necesidad de simulaciones físicas costosas y potencialmente peligrosas.

Los objetivos generales de este proyecto de I+D, subvencionado por el ICE cofinanciado con fondos FEDER con nº de expediente 04/23/PA/0004, son dos:

-Investigación de un sistema de gemelo digital, que combina un soporte físico con sensores y cámaras de movimientos, dispositivos que proporcionen datos de realidad virtual y un entorno inmersivo de realidad aumentada, para ayudar a personas físicas a realizar una actividad de entrenamiento, simulación, formación o rehabilitación.

-Desarrollo de un prototipo de plataforma de realidad aumentada con el sistema de gemelo digital para el caso de uso concreto de la neurorrehabilitación de pacientes físicos con trastornos neurológicos o lesiones del sistema nervioso.

ALSIS IoT también trabaja en sistemas de diagnóstico de enfermedades cerebrales, con una avanzada detección de estas enfermedades mediante neurotecnología. En colaboración con Emotiv y la Universidad de Salamanca, la empresa palentina está impulsando la innovación en el análisis de datos y la integración de neurotecnología para mejorar la detección y pronóstico de enfermedades cerebrales. Con la misión de aprovechar al máximo las tecnologías de punta, Neurodiag 360 busca revolucionar la forma en que se abordan los diagnósticos y tratamientos médicos.