«Acompañamos a las franquicias de Castilla y León con especialización y cercanía»

E. N. Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:57 Compartir

El sistema de franquicias muestra su dinamismo y se expande más allá de los grandes núcleos urbanos. Acompañar a todos aquellos que apuestan por este modelo, desde su constitución hasta su expansión, es parte de la tarea de BBVA, tal y como señala la responsable de Negocios Especializados, María Eugenia López, que aprecia un modelo maduro y con capacidad de seguir evolucionando.

–La franquicia se ha convertido en una de las fórmulas más consolidadas para emprender. ¿Qué factores explican su fortaleza en un contexto económico tan cambiante?

–Las cifras hablan por sí solas. El sistema de franquicias en España cuenta ya con cerca de 1.400 marcas y más de 77.000 establecimientos, que generan más de 300.000 empleos directos. Y lo más importante es que el modelo sigue creciendo. La clave está en el equilibrio que ofrece: permite emprender con autonomía, pero dentro de una estructura sólida y con un modelo probado. Para muchos emprendedores, especialmente pymes y autónomos, esa combinación supone un punto de partida para emprender acompañado y con mayores garantías de consolidación.

–Desde BBVA trabajan muy de cerca con el sector. ¿Qué tendencias están observando en estos momentos?

–Estamos viendo un sector muy dinámico, que se expande más allá de los grandes núcleos urbanos. Cada vez más marcas miran hacia poblaciones medianas o pequeñas, donde hay demanda de servicios y un consumidor que valora la cercanía. Las franquicias están contribuyendo a diversificar la economía local y a mantener empleo estable. En BBVA lo percibimos claramente: entre enero y agosto de 2025, en Castilla y León, hemos duplicado la financiación destinada al sector. Es una muestra de la confianza que genera este modelo de negocio y del compromiso de nuestra entidad con su desarrollo.

–¿Qué tipo de emprendedores están liderando ese crecimiento?

–Hay dos perfiles muy marcados. Por un lado, emprendedores locales, que buscan poner en marcha su propio negocio sin sentirse solos. Y por otro, pymes ya consolidadas que encuentran en la franquicia una forma de escalar o expandir su actividad. En ambos casos, el denominador común es la confianza en un modelo que les permite apoyarse en la experiencia y la marca de un franquiciador, manteniendo su autonomía y su capacidad de gestión.

–En este proceso de expansión, ¿qué papel juega BBVA?

–Nuestro compromiso es el de acompañar a las franquicias en todas las fases del negocio, desde la constitución hasta la expansión. Lo hacemos a través de nuestro Servicio Integral de Franquicias, un equipo especializado que conoce el sector y trabaja muy cerca de los clientes en todo el territorio nacional. No se trata solo de financiación: ayudamos a estructurar los proyectos, entendemos el perfil del emprendedor y ofrecemos soluciones adaptadas a las particularidades de cada zona.

–¿Qué valor tiene esa cercanía para un emprendedor que empieza?

–Muchísimo. Emprender siempre implica retos, y contar con alguien que entienda tu contexto marca la diferencia. Nuestros especialistas son profesionales que conocen el terreno: saben qué sectores funcionan mejor en cada provincia, qué marcas están creciendo y cuáles son las oportunidades locales. Esa presencia sobre el terreno nos permite ofrecer respuestas rápidas, realistas y ajustadas a cada situación. Nuestro papel no es solo facilitar financiación, sino acompañar con especialización y cercanía.

–¿Qué sectores están mostrando más dinamismo en la actualidad?

–Tradicionalmente, restauración y retail han liderado el mercado, pero ahora estamos viendo un crecimiento muy fuerte en ámbitos como la movilidad, el bienestar, el fitness o los servicios a empresas y particulares. Son sectores que responden a nuevas demandas sociales y que encuentran en el formato franquicia una fórmula eficaz para expandirse rápidamente y con control.

–¿Y qué palancas considera que pueden ayudar al desarrollo del negocio?

–Consideraría dos esencialmente: la innovación y la sostenibilidad. La innovación ayuda a las franquicias a ser más eficientes y competitivas: hablamos de herramientas digitales, soluciones de pago avanzadas, gestión o analítica de datos que facilita la toma de decisiones. Y la sostenibilidad ya no es una opción, sino un valor diferencial. Desde BBVA ofrecemos financiación para proyectos sostenibles y asesoramiento para que las empresas integren criterios medioambientales y sociales en su operativa. Muchas marcas franquiciadoras dan pasos muy firmes en esta dirección, además de por responsabilidad, por la eficiencia que genera y ventaja competitiva que supone.

–Desde su experiencia, ¿por qué diría que la franquicia es una oportunidad especialmente interesante para Castilla y León?

–Porque combina dos elementos que son clave en la región: el espíritu emprendedor y la capilaridad territorial. Castilla y León tiene un tejido de pymes muy diversificado y una población con gran capacidad de generar proyectos. La franquicia ofrece la estructura y el acompañamiento necesarios para que esas ideas crezcan y lleguen más lejos. Además, contribuye a fijar empleo y actividad en municipios medianos y pequeños, lo que también tiene un impacto positivo a nivel social.

–¿Qué horizonte prevé para el modelo de franquicia en los próximos años?

–Soy optimista. La franquicia se ha convertido en un modelo maduro y con capacidad para seguir evolucionando. Va a crecer en especialización, en digitalización y en sostenibilidad. Y, sobre todo, seguirá siendo una vía para que muchos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos con el respaldo de una marca y de entidades que, como BBVA, creemos en el acompañamiento como la mejor herramienta para construir futuro.