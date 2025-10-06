El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las aulas de ACMSAP. ACMSAP

ACMSAP, el único centro español que imparte formación de consultoría para hospitales y farmacéuticas

En los próximos meses, estrenará unas nuevas instalaciones en la Calle Padilla 3, 5ºC, en Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:48

ACMSAP es un centro de formación de informática que forma a sus alumnos hasta convertirlos en profesionales más cualificados. Las empresas necesitan incorporar especialistas en consultoría, programación y funcionales de diversos módulos de SAP que aporten valor.

SAP es un programa dividido por módulos que integra todos los departamentos de una empresa. Todos ellos pueden compartir datos entre sí, ya que trabajan sobre una misma base de datos. La información es compartida en tiempo real entre los distintos módulos, que abarcan todos los procesos de una empresa.

SAP ayuda a empresas y organizaciones de todos los tamaños e industrias a gestionar sus negocios de manera rentable, a adaptarse continuamente y a crecer de manera sostenible. La empresa desarrolla soluciones de software usadas por pequeñas empresas, compañías medianas y grandes corporaciones.

ACMSAP Formación prepara para la consultoría y la programación de software, que es el acto de escribir código que permite que funcione el software.

El campo de la tecnología informática a menudo tiene terminología superpuesta que puede resultar confusa de discernir. La programación de software no es lo mismo que el desarrollo de software. El desarrollo es el diseño real de un programa, mientras que la programación es la ejecución de las instrucciones de desarrollo. Las personas que programan software se llaman programadores informáticos.

Pero ¿por qué formarse en ACMSAP? Porque es el único centro en España que imparte formación de consultoría adaptada a proyectos reales en diferentes hospitales y farmacéuticas a través de la solución ISH y FARM.

Los módulos impartidos dentro del área de SAP son: Logística (MM SD PP), Finanzas & Control Costes (FI CO), Gestión Farmacéutica (IS-FARM), Recursos Humanos (HR) y Lenguajes de programación ABAP y Base de Datos SQL.

ACMSAP FORMACIÓN

  • Dirección actual C/ Juan Martínez Villerga, 2, 1º B 47014 Valladolid.

  • Dirección nuevas instalaciones C/ Padilla 3, 5ºC, Valladolid

  • Teléfono 983 111 284

  • Web www.acmsap.es

  • Correo electrónico contacto@acmsap.es

En los próximos meses, «os recibiremos en nuestras nuevas instalaciones de la Calle Padilla 3, 5ºC, Valladolid», explican.

