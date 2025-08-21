Más de 25.000 mayores de la región participan en los talleres saludables

El Norte Valladolid Jueves, 21 de agosto 2025, 22:27 Compartir

Las tendencias demográficas actuales estiman que en 2031, el 25 % de la población española tendrá más de 65 años. Por ello, tras el aumento de la esperanza de vida, uno de los retos actuales es mejorar la longevidad saludable. Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional. En este marco, más de 25.200 personas mayores en Castilla y León han participado en más de 1.170 actividades orientadas a promover el empoderamiento, el envejecimiento con sentido, y para poner en valor su rol en la sociedad. «Todas las actividades tienen como objetivo que las personas mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades existentes y descubran otras nuevas para potenciarlas. Para lograrlo, en el programa desarrollamos contenidos innovadores y rigurosos que promueven la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar la participación social», explica David Velasco, director del programa de mayores de la Fundación ”la Caixa”.

Como novedad, para este próximo curso la Fundación ”la Caixa” impulsará el Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo, que pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado. Una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de alguna discriminación relacionada con su edad. Por eso, la iniciativa promueve la toma de conciencia sobre este fenómeno y la posterior toma de acción.

Asimismo, con el objetivo de llegar de una forma inclusiva a todas las personas y disminuir así la brecha digital, se pone a disposición una serie de talleres virtuales. Desde su inicio, más de 10.000 personas mayores de toda España se han inscrito en los talleres en esta modalidad, ya sea con el ordenador en casa o en las aulas informáticas de los centros de personas mayores. Según una encuesta realizada entre los inscritos, más del 94 % recomendaría estos cursos a otros usuarios. Los cursos de autoformación abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas. Siguiendo la línea de la digitalización, el programa lleva a cabo los minitalleres Aula abierta, con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que dan apoyo digital en los espacios del Aula abierta.

Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” tiene como propósito estratégico responder a los retos actuales asociados a la etapa de la vejez. Su enfoque actual se centra en construir modelos que prioricen el «ser» por encima del «hacer», apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal.

