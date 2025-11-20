Ópera de Verdi, un tributo a Queen, una adaptación de un cuento infantil y el monólogo de Ángel Martín

Llega un fin de semana cargado de planes a Valladolid para todos los gustos con recuerdos del pasado. Comenzando por 'Nabucco', una de las ... grandes obras de Giuseppe Verdi; siguiendo por un tributo a Queen y Freddie Mercury; pasado por una adaptación del clásico cuento 'El cascanueces y yo' y finalizando con 'Somos Monos' el nuevo monólogo de Ángel Martín.

Ópera 'Nabucco', obra maestra de Giuseppe Verdi

El viernes comienza 'Nabucco', una de las grandes óperas que consagró como compositor a Giuseppe Verdi. Esta obra gira en torno al conflicto bíblico entre hebreos y babilonios. Además, este espectáculo cuenta con una gran escenografía y puesta en escena para sorprender al espectador.

Ampliar Representación de la Ópera 'Nabucco'.

Esta representación tendrá lugar en el Teatro Zorrilla a partir de las 20:30 de la tarde, y las entradas -ya agotadas- tenían un coste que oscilaba entre los 33 y los 38 euros que van desde los palcos con visibilidad reducida hasta la platea.

'We will rock you', un tributo-homenaje a Queen y Freddie Mercury

El sábado llega cargado de música con 'We will rock you', un tributo a Queen, uno de los grupos más icónicos de la historia, y a la gran voz de Freddie Mercury. Este espectáculo revive la grandeza de la banda británica con un viaje en el tiempo a varios de los escenarios en los que actuaron como Live Aid o Wembley.

Este show cuida cada detalle, desde el sonido inconfundible y el vestuario, hasta la energía que destilaba cada actuación del grupo de rock.

Ampliar Tributo a Queen y Freddie Mercury.

Este tributo se celebrará en el Teatro Carrión a partir de las 21:00 horas de la noche. El precio unitario de las entradas -con gastos de gestión incluidos- va hasta los 34 euros en patio de butacas y anfiteatro.

'El cascanueces y yo': una recreación del clásico cuento

El domingo comienza con un plan en familia, con una adaptación del clásico cuento de 'El cascanueces y yo'. Un espectáculo que contará con una pianista, una bailarina y diferentes efectos especiales para darle un vuelta a esta recreación llena de música.

Ampliar Representación de 'El cascanueces y yo'.

Este espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Miguel Delibes a partir de las 12:30 horas, y las entradas tienen un coste de 15 euros, incluyendo los gastos de gestión.

'Somos Monos', el nuevo monólogo de Ángel Martín

El fin de semana concluye con 'Somos Monos', el nuevo monólogo de Ángel Martín, en el que caricaturiza, a través de su humor, el uso que se da en la actualidad a internet y como esto conlleva a la poca utilización del cerebro.

Ampliar Monólogo 'Somos monos' de Ángel Martín.

Este show tendrá se celebrará en el Teatro Carrión a las 18:30 horas de la tarde. Las entradas -ya agotadas- tenían un precio que comenzaba en 24 euros, incluyendo los gastos de gestión.