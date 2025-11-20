El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Planeando por Valladolid

Ópera de Verdi, un tributo a Queen, una adaptación de un cuento infantil y el monólogo de Ángel Martín

El Teatro Zorrilla, el Teatro Carrión y el Auditorio Miguel Delibes serán los escenarios de los grandes planes en Valladolid este fin de semana

D. Moreno Bueno

D. Moreno Bueno

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

Llega un fin de semana cargado de planes a Valladolid para todos los gustos con recuerdos del pasado. Comenzando por 'Nabucco', una de las ... grandes obras de Giuseppe Verdi; siguiendo por un tributo a Queen y Freddie Mercury; pasado por una adaptación del clásico cuento 'El cascanueces y yo' y finalizando con 'Somos Monos' el nuevo monólogo de Ángel Martín.

