Planeando por Valladolid

Un monólogo, el Día Mundial de las Aves y el partido del Real Valladolid para este fin de semana

El Teatro Zorrilla, el Museo de la Ciencia y el Estadio José Zorrilla serán los lugares en los que se celebrarán estos eventos

Daniel Moreno

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:03

Llega un fin de semana más, y Valladolid se prepara con diferentes actividades para el disfrute de todos los públicos. Desde el monólogo 'Si la ... vida es un despropósito, nosotras también', pasando por una jornada de anillamiento científico para aves, y concluyendo con el partido que enfrenta al Real Valladolid frente al CD Mirandés.

