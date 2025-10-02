Un monólogo, el Día Mundial de las Aves y el partido del Real Valladolid para este fin de semana

Llega un fin de semana más, y Valladolid se prepara con diferentes actividades para el disfrute de todos los públicos. Desde el monólogo 'Si la ... vida es un despropósito, nosotras también', pasando por una jornada de anillamiento científico para aves, y concluyendo con el partido que enfrenta al Real Valladolid frente al CD Mirandés.

Monólogo: 'Si la vida es un despropósito, nosotras también'

El fin de semana comienza repleto de humor, y es que el viernes a partir de las 20:30 en el Teatro Zorrilla, el joven influencer y comediante 'Ger' presenta su monólogo 'Si la vida es un despropósito, nosotras también'. Las entradas tienen un coste de 16 euros.

Las redes sociales son el gran escaparate de este joven de 28 años, que con más de 450 mil seguidores en Instagram cuenta como es su día a día de manera humorística, algo que intenta plasmar en esta obra. Además, como miembro del colectivo LGTBIQ+, es un activista al que le gusta dar visibilidad y contribuir en proyectos que combatan los estereotipos, prejuicios y la discriminación contra los derechos de este colectivo.

Jornada de anillamiento científico

Este sábado se celebra el Día Mundial de las Aves y, por ese motivo, el Museo de la Ciencia organiza una jornada de anillamiento científico. Esta actividad será desarrollada por el Grupo Ibérico de Anillamiento, tendrá lugar entre las 10:00 y las 13:00 horas en las inmediaciones del islote de 'El Palero'.

Durante el desarrollo de la misma, Carlos González será el encargado de explicar los principios básicos respecto a la toma de datos de las aves capturadas mediante redes niebla instaladas en el propio islote. Además, la asistencia es gratuita y está dirigida para todos los públicos.

Partido del Real Valladolid ante el CD Mirandés

Y ya el domingo, a partir de las 18:30 horas, el Real Valladolid se enfrentará al CD Mirandés en el Estadio José Zorrilla en la octava jornada de LaLiga Hypermotion. Así, el equipo de Guillermo Almada buscará resarcirse tras la dolorosa derrota (0-1) frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

De esta manera, el conjunto blanquivioleta tratará de volver a la senda de la victoria en un nuevo derbi, alejándose de las malas sensaciones de los últimos encuentros.