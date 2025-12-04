Festival de DJs, zumba benéfico y el show de Félix el Gato este fin de semana

Llega un nuevo fin de semana a Valladolid con una gran variedad de planes musicales, deportivos y humorísticos. El viernes comenzará con 'La classica ... fiesta ochentera' de la mano de grandes DJs, el sábado continuará con un maratón benéfico de zumba para recaudar fondos en favor de la Asociación Española del Cáncer de mama metastásico y concluirá el domingo con 'Humor de mis humores' el nuevo show de Félix el Gato.

'La Classica Fiesta Ochentera' con los DJs Juan Borrás y Fernandisco

El finde comienza con energía con 'La Classica Fiesta Ochentera' que organiza Los 40, en un festival musical que contará con los DJs Juan Borrás y Fernandisco. El público disfrutará de grandes clásicos, mezclas originales y guiños a la era del pop.

Este espectáculo tendrá lugar en el nuevo espacio Carrión del Teatro Carrión con apertura de puertas a las 18:00 horas, pero con el inicio a partir de las 20:00. Todas las entradas están ubicadas a pie de pista y tendrá un coste de 20 euros con gastos de gestión incluidos. A este DJ set podrán acudir mayores de 18 años y menores de 16 y 17 con autorización y/o su tutor legal.

Maratón de zumba solidario en favor de la Asociación Española del Cáncer de mama

Ya el sábado la Cúpula del Milenio acogerá el 'Zumbatón', un festival solidario. Una actividad deportiva cuya inscripción tendrá un coste de cinco euros y cuyo importe de donará, de manera integra, a la Asociación Española del Cáncer de mama metastásico.

Este pequeño entrenamiento se celebrará entre las 11:30 y la 13:30 horas. Además, durante el desarrollo de la actividad, se podrán donar alimentos no perecederos o productos de aseo para la Residencia de Mayores Santa Marta.

El show 'Humor de mis humores' de Félix el Gato

Y para concluir, el domingo vendrá cargado de risas con el espectáculo 'Humor de mis humores' de Félix el Gato. Un show que recorrerá la trayectoria del humorista madrileño, donde contará las anécdotas más divertidas durante este tiempo tanto dentro como fuera de los escenarios.

Este monólogo tendrá lugar en el Teatro Zorrilla a partir de las 19:00 horas; y las entradas tienen un coste unitario de 14 euros con los gastos de gestión incluidos.