Planeando por Valladolid

Festival de DJs, zumba benéfico y el show de Félix el Gato este fin de semana

El Teatro Carrión, la Cúpula del Milenio y el Teatro Zorrilla serán los lugares que alberguen los mejores planes en Valladolid

D. Moreno Bueno

D. Moreno Bueno

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

Llega un nuevo fin de semana a Valladolid con una gran variedad de planes musicales, deportivos y humorísticos. El viernes comenzará con 'La classica ... fiesta ochentera' de la mano de grandes DJs, el sábado continuará con un maratón benéfico de zumba para recaudar fondos en favor de la Asociación Española del Cáncer de mama metastásico y concluirá el domingo con 'Humor de mis humores' el nuevo show de Félix el Gato.

