Ciencia e investigación, literatura 'Rara Avis' y un concierto de Miguel Poveda para este fin de semana

Este fin de semana Valladolid se prepara con multitud de diversas actividades culturales para todos los públicos. Desde talleres por la 'Noche Europea de los Investigadores', pasando por unas charlas del Festival Raras Avis y un concierto de Miguel Poveda junto y Jesús Guerrero en honor a Federico García Lorca.

Noche de los investigadores

El próximo viernes 26 de septiembre se celebra la 'Noche Europea de los Investigadores', por lo que el Museo de la Ciencia se ha sumado a esta iniciativa internacional para acercar la Ciencia y el trabajo que realizan los investigadores al público en general. Por ello se realizarán diferentes talleres, charlas, exposiciones y experimentos.

Para participar será necesario recoger las invitaciones en el propio Museo, ya que las plazas son limitadas. Algunas de las actividades que se desarrollarán son: Taller 'Quimidetectives: ¡atrapa el veneno!', Taller 'Aprende a usar un planisferio y orientarte en el cielo nocturno' y una charla con Javier Ablanque, ingeniero y divulgador.

Aunque también habrá actividades de acceso libre, que constarán de: experimentos de física, una exposición 'Veneno que cura, veneno que mata' y unas pruebas con un grupo de estudiantes del IES Arroyo de la Encomienda.

Charlas del Festival Rara Avis

El festival de literatura de género 'Rara Avis' organiza unas charlas en torno al terror, la fantasía y la ciencia ficción en horario de mañana y tarde. Así, darán a conocer este maravilloso mundo a través de diferentes ponencias mezclando realidad con el mundo fantástico.

Además, acudirán diferentes profesores de la Universidad de Valladolid, el astrofísico Miguel Santander, el cineasta Sergio Pereda, el director del podcast MalaYerba y la escritora Victoria Álvarez. Estos coloquios tendrán lugar desde el jueves 25 y hasta el sábado 27 en la Casa de Zorrilla, y la asistencia será gratuita hasta completar el aforo.

Concierto de Miguel Poveda

Y para cerrar el fin de semana, el cantante Miguel Poveda junto con el guitarrista Jesús Guerrero darán vida a través de su flamenco a los textos del libro 'Poema del cante Jondo' de Federico García Lorca. De esta manera, el cantaor pretende ensalzar cada letra del artista granadino a través de su música.

El concierto tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes, y tiene un precio que oscila desde los 22 y hasta los 75 euros.