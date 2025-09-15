El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La actriz Macarena Sanz.
Macarena Sanz, actriz

«'Vulcano' es una obra impredecible, una especie de thriller donde improvisamos»

La intérprete madrileña se sube este lunes a las tablas del Principal con la primera obra de esta temporada del Festival 'Ciudad de Palencia'

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:02

Las nuevas dramaturgias constituyen el hilo conductor de la cuadragésima sexta edición del Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia', que arranca este lunes, a las ... 20 horas, en el Teatro Principal y que se extenderá hasta el 27 de septiembre con la representación de seis producciones que optarán a los distintos premios que otorga el certamen. Macarena Sanz (Madrid, 1990) es una de las actrices que conforma el elenco del montaje inaugural de esta prestigiosa cita teatral: 'Vulcano'. Este texto, firmado por la argentina Victoria Szpunberg y que ha trabado junto a la directora escénica madrileña Andrea Jiménez, se estrenó en marzo del presente año en el Teatro Valle-Inclán de Madrid (Centro Dramático Nacional) y emprende su gira nacional en la capital palentina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

