«'Vulcano' es una obra impredecible, una especie de thriller donde improvisamos»

Las nuevas dramaturgias constituyen el hilo conductor de la cuadragésima sexta edición del Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia', que arranca este lunes, a las ... 20 horas, en el Teatro Principal y que se extenderá hasta el 27 de septiembre con la representación de seis producciones que optarán a los distintos premios que otorga el certamen. Macarena Sanz (Madrid, 1990) es una de las actrices que conforma el elenco del montaje inaugural de esta prestigiosa cita teatral: 'Vulcano'. Este texto, firmado por la argentina Victoria Szpunberg y que ha trabado junto a la directora escénica madrileña Andrea Jiménez, se estrenó en marzo del presente año en el Teatro Valle-Inclán de Madrid (Centro Dramático Nacional) y emprende su gira nacional en la capital palentina.

–¿Cuándo, cómo y por qué decidió alistarse en la interpretación?

–Cuando yo era pequeña, mis tres hermanas (soy la menor de las cuatro) me insistieron en que me apuntara a teatro porque me veían dotes para la interpretación. Ellas son grandes referentes para mí y me apunté en primero de la ESO; a los 15 entré en la Escuela Municipal de Arte Dramático y, luego, ingresé en la Resad (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), aunque no ingresé a la primera, sino a la segunda. Hice mi primer trabajo con 21 años, mientras estudiaba en la Resad, y me estrené en el Centro Dramático Nacional con el fantástico dramaturgo y director escénico Salva Bolta, ya fallecido. Ese primer proyecto fue súper emocionante.

–Y, desde entonces, no le ha ido nada mal…

–La verdad es que no me ha ido nada mal. He tenido muchísima suerte y estoy súper agradecida con la carrera que estoy teniendo, ya que he podido trabajar con gente a la que admiro.

–Ha trabajado en cine y televisión, pero su trayectoria se cimenta en el teatro.

–¡Absolutamente! Tengo la suerte de haber podido hacer películas y series, pero, sobre todo, he trabajado mucho más en el teatro. Son procesos de creación diferentes, aunque los resortes son similares. Me encantan el cine y la televisión, pero ahí no tienes demasiados ensayos y a mí me gusta mucho ensayar. Y, claro, sobre las tablas me sube la adrenalina al tener al público presente.

–¿Qué destacaría de trabajar en 'Vulcano' con dos creadoras referentes del teatro contemporáneo, como son Victoria Szpunberg (texto) y Andrea Jiménez (dirección escénica)?

–De ellas destacaría su tremenda generosidad a la hora de trabajar con los actores y actrices. Son dos creadoras que están abiertas a escuchar las propuestas de los actores en escena. Ellas proponen dinámicas, juegos… y, a partir de ahí, beben de lo que nosotros aportamos y eso demuestra su grandísima generosidad; son muy arriesgadas.

–¿Y del resto del elenco actoral?, del que, por cierto, se ha descolgado Pilar Bergés…

–Me ha dado muchísima pena que Pilar haya tenido que irse por atender otros proyectos profesionales, algo que pasa con frecuencia en nuestra profesión. La ha sustituido Belén Ponce de León, con la que trabajé en 'La madre de Frankenstein', y es fantástica. Para mí lo más importante de subirse al escenario es el trabajo en equipo porque la mejor forma de defender un espectáculo es hacerlo todos en común. Hay que cuidar mucho a los compañeros, crear unión y buen ambiente y, así, potenciar las voces de cada uno.

–¿Dónde está el jugo de este montaje que representará este lunes en el Principal de Palencia?

–El jugo de este espectáculo está en el texto, que nos presenta una especie de thriller, algo que engancha al público, y, también, en el juego actoral, ya que, aunque seguimos un relato escrito, hay partes donde se nos da cabida a la improvisación, creando escenas muy vivas. Es una obra impredecible.

–Este teatro acogerá el estreno nacional de la gira de la obra. ¿Usted también se estrena en la capital palentina?

–Quizás, estuve en 2013 o 2014 con 'Maribel y la extraña familia', pero no lo recuerdo. No obstante, cuando me dijeron que estrenábamos la obra en Palencia, pensé que era una ciudad que me apetecía conocer, por lo que tendré que volver, con más tiempo, para callejearla.

–«La vida no se puede explicar en un titular», sentencia Inés, el personaje al que usted interpreta, en uno de los momentos de este relato…

–Una frase con la que estoy totalmente de acuerdo. Reducir a titulares puede ser peligroso, sobre todo, en la época actual, donde pululan tantas 'fake news' y 'clickbaits' por las redes sociales. Vivimos la época de los grandes titulares y apenas se lee el contenido íntegro de las noticias cuando la realidad es mucho más compleja que un simple titular.

–La película 'El hombre bueno' (2024), de David Trueba, y la serie 'Déjate ver' (2023), de Álvaro Carmona, son sus últimas incursiones en el terreno audiovisual. ¿Satisfecha con ambas producciones?

–Muy satisfecha y muy contenta con el resultado. Son dos directores maravillosos y dos proyectos muy personales; tienen guiones muy cuidados, que es lo que me mueve a mí a la hora de comprometerme con los proyectos que me ofrecen, y los rodajes son más familiares. Trabajar en una producción personal es muy especial para los actores; para mí, son un regalo.

–¿Qué propuestas tiene entre manos?

–Tengo la gira de 'Vulcano' y un proyecto con Iván López Ortega, uno de los compañeros de la obra, que presentaremos en Madrid. Y eso es lo único que tengo previsto, de momento. Así es esta profesión, pasas de protagonizar proyectos a no tener nada más programado en la agenda de 2026. Nuestro oficio es como una montaña rusa y en los períodos más flojos de trabajo es cuando te das cuenta de que trabajar no valida tu valía.

–¿Con qué sueña a nivel profesional?

–Sueño con crear una compañía, tener un lugar donde ensayar con ella y hacer proyectos arriesgados con los que girar por todo el mundo.