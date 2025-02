Vox sostiene que la ordenanza de bajas emisiones es prácticamente «un fraude de ley»

«Valora tu libertad y presenta tus alegaciones». Este es el mensaje que los concejales de Vox quieren hacer llegar a la ciudadanía palentina, con el objetivo de que expresen al Ayuntamiento sus reticencias y sus motivos de rechazo al texto aprobado para regular la ... Zona de Bajas Emisiones que se va a implantar en Palencia en los próximos meses y que condicionará el modo de circulación en automóvil por todo el casco histórico de la ciudad.

Con ese eslogan recogido en un pequeño folleto informativo, el grupo municipal de Vox anima a los palentinos a presentar alegaciones contra la nueva ordenanza y les recuerda que tienen tan solo 30 días hábiles de plazo para hacerlo a partir de la publicación del texto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se produjo el pasado 31 de enero. Vox explica que las alegaciones pueden presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Palencia o en el registro municipal. También se ofrecen para ayudar a los interesados a tramitar esas alegaciones.

Este folleto, del tamaño de una cuartilla, se distribuirá por establecimientos públicos, como bares o comercios. En el anverso, se recoge un mapa del casco histórico de la ciudad, con la delimitación aprobada para la Zona de Bajas Emisiones, mientras que en el reverso Vox explica las afecciones que tendrá esta normativa, así como las deficiencias que desde el punto de Vox ha presentado este proyecto durante su tramitación. «No han elaborado ningún estudio de la calidad del aire, ni hay un estudio económico y social de cómo va a afectar a Palencia, y la memoria hace referencias a Palencia, sino que nos compara con ciudades como Londres o Copenhague», criticó la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, quien insistió en que hay base suficiente para presentar incluso un recurso judicial contra la normativa. «Es prácticamente un fraude de ley», aseveró, al explicar que los objetivos que según la ley debe buscar una Zona de Bajas Emisiones se vulneran con la regulación aprobada en Palencia, puesto que pierden el sentido con el nivel de exenciones que se incluyen. «Para evitar una multa va a bastar con presentar el tique de haber comprado una barra de regaliz», ironizaba Sonia Lalanda. La portavoz de Vox animó también a los palentinos a acudir a los tribunales. «Les acompañaremos y haremos de ariete, pero no vamos a ir solos, no somos Juana de Arco. Desde luego hay materia suficiente para acudir al Juzgado».

La portavoz de Vox indicaba también que su intención no es precisamente reforzar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones, dado que su partido no cree necesaria su implantación en Palencia, dado que la calidad del aire es buena. «Si la ley dice que hay que implantar una Zona de Bajas Emisiones, que tenga algún sentido. Que se haga primero un estudio de la calidad del aire, se determine en qué zonas es más necesario y que después se haga un estudio del impacto económico y solo después se marquen las zonas en el mapa», indicó Lalanda, quien insistió en que la planificación establecida en Palencia no responde a ningún criterio lógico.

La portavoz de Vox insistió en que una Zona de Bajas Emisiones en Palencia «es evidente que resulta innecesaria, pero si la ley dice que hay que aplicarla, habrá que hacerlo con sentido común». Lalanda recordó además que esta medida tiene como objetivo final la limitación de acceso de vehículos a la zona delimitada en aplicación de la Agenda 2030, una planificación de modelo de ciudad que rechaza plenamente el ideario de Vox.