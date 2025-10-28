El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los responsables de Vox Matías Recio, David Hierro y Luis Carlón. J. M. D.

Vox exige a la Junta un plan contra la dermatosis nodular y una auditoría en cribados de cáncer

David Hierro reclama medidas contundentes para frenar la propagación de la enfermedad en el ganado bovino y controles exhaustivos en la prevención de tumores

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 18:43

Comenta

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, reclamó este martes en Palencia medidas «contundentes» para frenar la propagación de la dermatosis nodular en el ganado bovino, una enfermedad contagiosa que ya genera alarma en Europa y comienza a detectarse en España, que podría afectar al sector lácteo palentino, que genera entre 205 y 215 millones de euros anuales.

Además, anunció una iniciativa para exigir una auditoría completa en los cribados de cáncer de mama, cérvix y colorrectal, ante posibles fallos similares a los registrados en otras comunidades.

En su comparecencia, Hierro instó a la Junta a actuar «de forma firme y coordinada», reduciendo burocracia, informando con transparencia y facilitando vacunas para evitar el sacrificio masivo de reses. Asimismo, enfatizó que la enfermedad no afecta a humanos, pero reduce el peso y la productividad del ganado, impactando en un sector clave. Hierro ha reclamado un plan y medidas contundentes que frene a tiempo el problema, así como un acopio de vacunas por parte del gobierno regional, al que han acusado de estar más pendiente de la precampaña electoral y de «las nueces de Mañueco» que de los problemas reales de los ciudadanos.

En materia sanitaria, Vox solicitará a la Gerencia Regional de Salud una auditoría para verificar si se produjeron errores en los cribados, como en Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, y garantizar que se alcanza al público objetivo. Hierro denunció el deterioro de los servicios públicos, con listas de espera crecientes y profesionales desbordados, atribuyéndolo a la gestión de PP y PSOE en distintas autonomías.

