La votación de la nueva ordenanza del mercadillo se aplaza hasta marzo

Problemas informáticos, según la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, y cambios de última hora, según los ediles del Partido Popular, han impedido que la ... Comisión Informativa haya podido dictaminar la propuesta de nueva Ordenanza para la Venta Ambulante que quiere sacar adelante el equipo de gobierno municipal del PSOE.

Se trata prácticamente del mismo texto que ya se quedó sobre la mesa el pasado año, después de que la mayor parte de los grupos de la oposición expresaran un rotundo rechazo a la propuesta, al no plantearse ninguna alternativa sobre la ubicación de uno de los días de mercadillo en el Paseo de la Julia, debido a los problemas de tráfico que genera y el rechazo mostrado por los vecinos de la zona. Pero en esta ocasión, la propuesta sí puede encontrar nuevos apoyos, dado que se ha incorporado al expediente un informe de la Policía Local en el que se avala la idoneidad de esta ubicación. En este documento, el servicio municipal de Tráfico señala que la circulación en la zona queda garantizada y se rechaza también que afecte negativamente al tránsito de vehículos que se dirigen al Hospital Río Carrión. «El PP nos exigía este informe y lo hemos incluido. La Policía Local no plantea ningún problema para que el mercadillo se celebre en el Paseo de la Julia, con lo que confío en que podamos sacar adelante la propuesta. El portavoz del PP se comprometió en una reunión que tuvimos en octubre con los vendedores a que apoyaría la ordenanza si había respaldo de la Policía Local y lo tenemos, confío en que el PP cumpla su palabra», manifestó la concejala de Impulso Económico.

Pero para que se lleve a cabo la votación todavía deberá esperarse otro mes. Judith Castro quería haber puesto punto y final a este debate con un dictamen en la comisión celebrada este viernes y la posterior votación en el pleno del próximo jueves. Sin embargo, el dictamen previo y con ello el paso por la sesión plenaria deberán esperar, dado que la oposición expresó su malestar por no haber recibido con tiempo suficiente el borrador de la ordenanza, dado que se les facilitó el día antes y con cambios sobre los documentos anteriores. De esta forma, la previsión es que la votación sobre la nueva ordenanza del mercadillo se incluya en el orden del día del pleno ordinario del mes de marzo.

Según ha explicado la concejala se trata de modificaciones técnicas, planteadas por servicios como los de Contratación o la Policía Local, pero que no afectan apenas a la regulación planteada y que ya estaba consensuada con el resto de los grupos políticos, a excepción del emplazamiento del Paseo de la Julia. «Hemos estudiado muchos lugares, yo personalmente lo he hecho con la Policía Local y no caben en otro sitio. Estamos hablando de 170 puestos», manifestó Judith Castro. La edil mostró su satisfacción por el proceso de regulación al que se han acogido la gran mayoría de los comerciantes. «Estamos poniendo al día deudas históricas. Saben que con deudas no se concede una nueva licencia y acabamos de renovar los permisos, con lo que la gran mayoría se han puesto al día con el Ayuntamiento», indicó la concejala.