Voleibol «para rato» en Palencia

El curso 2024-2025 de la Concentración Permanente de Voleibol Masculino ha llegado esta semana a su fin con un acto celebrado en la Residencia ... Deportiva Victorio Macho de Palencia. La ceremonia de este viernes ha servido para despedir la trigésima quinta temporada de un programa que ha formado a más de 400 jugadores desde su fundación en 1989 y que cumple ya 25 años asentado en la capital palentina.

La clausura ha estado marcada por los reconocimientos individuales, los mensajes de agradecimiento y el inicio de una nueva etapa en el histórico proyecto. Estuvieron presentes el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Castro; el responsable de Deportes de la Diputación de Palencia, Enrique Hermoso; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo; y el director de la Residencia Deportiva Victorio Macho, Carlos Lorenzo.

Esta campaña, el grupo ha estado compuesto por 19 jugadores procedentes de nueve comunidades, tres de ellos de Castilla y León, que han competido en Superliga 2 bajo el nombre de Castilla y León Palencia 2026. El premio al mejor jugador del año fue para el soriano Diego Miguel Sánchez, mientras que el colocador Jesús Ríos fue distinguido como el jugador más valioso.

Marcha de Ricardo Maldonado

En representación de la Real Federación Española de Voleibol, el presidente Felipe Pascual quiso poner en valor la trayectoria del programa y explicar los nuevos pasos. La principal novedad será el cambio en la dirección del proyecto, con la salida confirmada de Ricardo Maldonado. «Tenemos un 38% más de licencias en los últimos tres años, de las cuales un 30% son de deportistas menores. Para el año que viene habrá cambios, pero los cambios no son malos en la vida. Hace 25 años el voleibol tenía una realidad y hoy tiene otra. Palencia y Soria son ejes principales que vertebran todo el plano de planificación de la selección», señaló.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue César Irache, integrante de la concentración durante las dos últimas temporadas y recientemente convocado con la selección española absoluta a sus 17 años. «Fue un gran cambio de una temporada a otra al contar en esta segunda con jugadores más jóvenes. El primer año hubo más nivel, pero lo hemos sabido sobrellevar. No me esperaba la llamada de la selección. Espero disfrutarlo mucho, iré con muchas ganas y buscaré darlo todo», comentó.

El opuesto madrileño no continuará en Palencia, ya que ha fichado por el Pamesa Teruel. «No voy a seguir aquí porque me llegó la oferta del Teruel. Tienen un gran proyecto en Superliga 1. Espero seguir mejorando y creciendo como jugador», comentó. También tuvo palabras especiales para el técnico saliente, Ricardo Maldonado. «Es una pena que no continúe. Cuando decides venir a Palencia normalmente lo haces por él. Me lo ha enseñado todo y no sé qué sería de mí como jugador si no hubiera venido», añadió.

Rubén Herrera, jugador sevillano que este año debutaba en el programa, espera continuar una temporada más. «Al principio estaba muy nervioso y no sabía cómo me iba a adaptar al estar tan lejos de casa, pero he acabado encantado. No conocía Palencia, pero me ha sorprendido muy positivamente. He sido feliz con la enorme familia que hemos formado», subrayó. Sobre el relevo en el banquillo, también se mostró agradecido con el trabajo de Ricardo Maldonado. «He mejorado mucho y todo ha sido gracias a él. Me ha aportado muchísimo en todos los aspectos y siempre estaré agradecido por este año», afirmó.

Felipe Pascual insistió en que la formación sigue siendo el pilar del programa. «El enfoque de una concentración es erróneo si pensamos que es una competición. No tiene ese propósito, aunque una de las actividades que vertebra el trabajo diario sea la preparación de partidos. El objetivo principal es la formación y la tecnificación», incidió. El presidente también ratificó la continuidad del proyecto en la capital palentina, después de un año complicado por las obras en el Campo de la Juventud. «Absolutamente apostamos por Palencia. El trato que tenemos aquí es exquisito y el apoyo de la Junta de Castilla y León es digno de mención. La comunidad siempre ha tenido sensibilidad con el voleibol, incluso cuando el deporte no estaba en auge. Palencia tiene voleibol para rato», dijo.

Precisamente, respecto a las obras en el Pabellón del Campo de la Juventud, donde entrena el equipo, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol reconoció posibles contratiempos para el arranque del próximo curso. «Los plazos de las obras nunca tienen fechas exactas. Manejamos el plazo de octubre, que nos va a dificultar el inicio de la temporada. No me cabe duda de que todas las partes están haciendo lo posible para que terminen cuanto antes», apostilló.

Con un grupo técnico formado este año por Ricardo Maldonado (entrenador y director), Marcos Senra (técnico asistente), Rafael Sánchez (médico traumatólogo), Paula Galindo (fisioterapeuta), Diego José Gómez (tutor académico), Antonio María Sangrador (coordinador) y Diego Vázquez (delegado), la Concentración Permanente ha cerrado una temporada intensa, formativa y llena de desafíos. El curso 2025-2026 ya se vislumbra en el horizonte con nuevos retos y la misma vocación, cumpliendo con la meta de seguir siendo una referencia del deporte formativo a nivel nacional.