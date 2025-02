La Virgen de la Calle desfila por la Catedral de Palencia

J. Olano Palencia Domingo, 2 de febrero 2025, 12:18 Comenta Compartir

Las predicciones meteorológicas mandaban y alertaban de lluvias, por lo que la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Virgen de la Calle decidió en la tarde noche del sábado suspender la procesión entre la iglesia de San Agustín y la Catedral de Palencia.

La decisión no ha restado prestancia ni devoción por la patrona de la Palencia, cuya imagen ha desfilado en procesión por las naves de la Catedral de Palencia durante más de media hora. Los flashes de las cámaras y teléfonos móviles han sido constantes por parte de los cofrades, devotos, fieles y palentinos en general que no han querido perderse la procesión de la patrona de Palencia.

El obispo de Palencia, Mikel Garciandía, en su segundo año presidiendo la fiesta, ha bendecido las candelas de los cientos de palentinos que las portaban hasta el comienzo de la eucaristía, pasadas las doce del mediodía.

La Virgen, popularmente 'la Morenilla' es una imagen del siglo XV, una talla policromada que mide 41 centímetros y representa a la Virgen con el Niño en brazos. La corona es una obra de orfebrería del taller Maese Calvo. En el siglo XVIII se le añadió un conjunto barroco de cuatro ángeles sobre cuyos hombros se apoyan las andas y las peanas. Según la leyenda, un panadero nada religioso, cuando preparaba el horno con la leña para empezar a cocer pan, se dio cuenta de que había un tronco en el fuego que no lograba prender, así que, después de insistir mucho y no conseguirlo, cogió el tronco y lo arrojó a la calle. Cuando dio en el suelo, sonó un enorme trueno y una vocecilla muy dulce que dijo «puesto que a la calle me tiras de la calle me llamaré», a la vez que en dicho tronco aparecía la cara de la Virgen.

No obstante, también dice la leyenda que se le conoce con el nombre de la Calle porque esta imañegen de la Virgen se encontraba en una hornacina en el exterior del templo dedicado anteriormente a Nuestra Señora de las Candelas en la calle de San Bernardo y a cuyos pies rezaban los palentinos.