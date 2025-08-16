El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de la Virgen en Villaconancio.

Ver 79 fotos
Procesión de la Virgen en Villaconancio. Luis Antonio Curiel

Villaconancio, una de las expresiones del día grande de numerosos pueblos

Hasta 1978 la fiesta se celebraba el 8 de septiembre, pero por iniciativa de los jóvenes se adelantó al 15 de agosto y ha ganado en afluencia

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:18

Al igual que muchos pueblos de la provincia, Villaconancio celebró su día grande en honor a la Virgen de Mediavilla. Y es que el 15 ... de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen a los Cielos, son numerosos los pueblos que celebran sus fiestas patronales. Son días de bullicio y alegría, en los que todos los pueblos recobran vida y se llenan de vecinos. Por este motivo, Villaconancio lució sus mejores galas ayer para honrar a su patrona, la Virgen de Mediavilla. Centenares de vecinos participaron en la procesión que recorrió las principales calles de la localidad, deteniéndose en tres momentos para bailar la danza típica cerrateña. Al son de dulzaina y tamboril, los dulzaineros amenizaron el recorrido festivo entre animados vivas en honor a la Virgen de Mediavilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  3. 3

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  4. 4 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este sábado
  5. 5 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  6. 6 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  7. 7 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  8. 8

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  9. 9

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  10. 10

    Estreno plácido de la Era Almada en Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Villaconancio, una de las expresiones del día grande de numerosos pueblos