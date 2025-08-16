Villaconancio, una de las expresiones del día grande de numerosos pueblos

Al igual que muchos pueblos de la provincia, Villaconancio celebró su día grande en honor a la Virgen de Mediavilla. Y es que el 15 ... de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen a los Cielos, son numerosos los pueblos que celebran sus fiestas patronales. Son días de bullicio y alegría, en los que todos los pueblos recobran vida y se llenan de vecinos. Por este motivo, Villaconancio lució sus mejores galas ayer para honrar a su patrona, la Virgen de Mediavilla. Centenares de vecinos participaron en la procesión que recorrió las principales calles de la localidad, deteniéndose en tres momentos para bailar la danza típica cerrateña. Al son de dulzaina y tamboril, los dulzaineros amenizaron el recorrido festivo entre animados vivas en honor a la Virgen de Mediavilla.

A la cita se sumaron los danzantes del grupo Raíces Palentinas, dando más vistosidad a la fiesta. Uno de los momentos más emotivos fue la canción dedicada a la Virgen de Mediavilla a la salida del templo parroquial, cuya letra fue compuesta en 2016 con la música de la conocida jota dedicada a los labradores. Acto seguido, los villaconancieros celebraron la eucaristía presidida por el párroco, Gregorio González, quien recordó la importancia de la fiesta. «Hoy es la fiesta por excelencia de la Virgen, María se convierte en signo de esperanza», señaló en la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, Sobre la que desde el Ayuntamiento está previsto colaborar para subsanar las humedades interiores y otras mejoras. Además, se invitará a todo el pueblo a colaborar con las obras.

La fiesta se celebraba el 8 de septiembre, Natividad de la Virgen María, hasta 1978, pero por iniciativa de los jóvenes del pueblo se trasladó al 15 de agosto. «Fue algo que propusimos los jóvenes de la Peña Conancio, pues veíamos que cada vez acudía menos gente a las fiestas. La respuesta fue favorable y desde entonces celebramos la Semana Cultural como antesala de las fiestas, con gran participación de vecinos y visitantes», señaló el alcalde, José Antonio Flores.

La fiesta en este municipio de Palencia continuó con un ágape para todo el pueblo preparado en el Centro Socio-Cultural La Ermita, que hace más de un siglo albergaba la imagen de la patrona. Después de sufrir un incendio, el templo pasó a la Cámara Agraria Local y actualmente pertenece al Ayuntamiento de Villaconancio. En el local ya se han invertido más de 30.000 euros para el arreglo de la cubierta, las paredes interiores y la carpintería, además de realizar los baños, iluminación, techos y puerta de acceso. «Estamos muy contentos con el Centro Socio-Cultural, que ya va siendo una realidad y desde las primeras actuaciones lo estamos disfrutando todos los vecinos de la localidad. Esperamos finalizar las obras durante el próximo año con el solado y el arreglo de las fachadas», destacó el alcalde.

En aquella época, los danzantes se vestían con pantalón y camisa blancos, ataviados con fajín y pañuelo morados en representación del color de Castilla. «Es algo que nos gustaría recuperar en el futuro, con el fin de dar mayor colorido a las danzas, que son una de las partes principales de nuestra fiesta. Hacemos tres paradas en las que bailamos nuestra danza típica, que los más pequeños también van aprendiendo con ilusión. Debemos mantenernos fieles a nuestras tradiciones y trabajar por conservarlas. Por este motivo, al igual que otros años, hemos contado con el Grupo de Danzas Raíces Palentinas para que nos anime la procesión con sus danzas», indicó Flores, acompañado por varios representantes institucionales comarcales y provinciales durante la fiesta.