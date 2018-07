La vicesecretaria del Ayuntamiento de Palencia, sobre la operación Enredadera «Fue un registro light» 00:33 Registro policial en el Ayuntamiento de Palencia. / Antonio Quintero Rosa de la Peña acompañó a los policías desde la Casa Consistorial hasta el edificio de las Agustinas Canónigas, donde se archiva la documentación sobre los contratos firmados por el Consistorio palentino con la empresa Aplicaciones Gespol S.L. RICARDO SÁNCHEZ RICO Miércoles, 4 julio 2018, 18:57

No significa que no fuera exhaustivo, ni conforme a lo que dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero el registro practicado el lunes por funcionarios de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en las oficinas del servicio de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Palencia, ubicado en el edificio de Agustinas Canónigas, resultó «light». Así al menos lo definió la vicesecretaria del Ayuntamiento de Palencia, Rosa de la Peña, la persona encargada de acompañar a los policías desde la Casa Consistorial hasta el edificio de las Agustinas Canónigas, donde se archiva la documentación sobre los contratos firmados por el Ayuntamiento de Palencia con la empresa Aplicaciones Gespol S.L. y donde la UDEF busca posibles adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación del tráfico. Junto a Rosa de la Peña, asentían algunas de las funcionarias del servicio de Patrimonio y Contratación, que aseguraban desconocer si la Policía acotó la zona antes de entrar a las oficinas e incidían en cómo durante el registro estuvieron presentes en las dependencias.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Badalona, que dirige la macrooperación policial, denominada Enredadera, pidió al Juzgado de Instrucción Número 7 de Palencia, que se hallaba de guardia, solicitud de colaboración judicial para que el registro en el Ayuntamiento de Palencia se hiciera con presencia de la letrada de la Administración de Justicia de este juzgado para que diera fe levantando acta. En esa solicitud del Juzgado de Instrucción Número 2 de Badalona, se informaba de forma génerica de los registros que iban a practicarse en municipios de toda España, entre ellos en Palencia, y se explicaba a grandes rasgos el motivo de esos registros, buscar documentos de contratos firmados con la empresa Aplicaciones Gespol.

Los miembros de la UDEF (se desplazaron cinco a Palencia) acudieron primero a la Casa Consistorial, pero al no encontrarse allí la documentación que buscaban, fueron acompañados por la vicesecretaria municipal, Rosa de la Peña, al edificio de Agustinas Canónigas. Allí, apoyados por efectivos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Palencia, accedieron al servicio de Patrimonio y Contratación, en la primera planta del edificio. En la puerta de acceso al edificio, un policía custodiaba la entrada e impedía inicialmente la entrada, mientras que la letrada de la Administración de Justicia, acompañada por los funcionarios de la UDEF, informó en el servicio de Patrimonio y Contratación de quién era y de que el juez había ordenado la entrada y registro en esas oficinas, al entender que podía haber allí indicios de que se está cometiendo un delito o pudieran hallarse pruebas u otros objetos relacionados.

Habitualmente, un registro suele hacerse habitación por habitación, procurando el letrado/a de la Administración de Justicia que no se cause mucho desorden, que todo vuelva a quedar como estaba, en la medida de lo posible, y que la Policía no busque por su cuenta. Se identifica a los funcionarios y sus puestos de trabajo, el instructor de las diligencias es el que marca a cada equipo de la UDEF qué buscar, el que les procura un 'dossier de inteligencia', y todo lo encontrado se etiqueta y recoge para el análisis u ocupación, se preserva que lo que se requise es lo que se lleva al juzgado para un posterior estudio policial. Así, cada una de las seis cajas que la UDEF se llevó del edifico de Agustinas Canónigas quedó perfectamente reseñada con todo su contenido para la cadena de custodia. El letrado de la Administración de Justicia levanta acta con todas las incidencias, lo encontrado, la hora de comienzo del registro y la del final del mismo.

Sobre el registro en Agustinas Canónigas, que se prolongó durante cuatro horas, desde las 8:30 hasta las 12:30 horas, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, insistió ayer en que «lo único» que hizo la UDEF fue recabar toda la documentación relativa a la empresa Aplicaciones Gespol para revisarla y analizarla, y aseveró que «no existen causas contra nadie», por lo que concluyó que para el equipo de Gobierno «el tema está cerrado». En el caso de Palencia, los contratos sospechosos se remontan a los años 2012, 2013 y 2014.

Polanco descartó además iniciar una investigación interna en el Ayuntamiento sobre la operación Enredadera y reiteró que los contratos con la empresa implicada «llevan todos los informes de los sistemas de control del Consistorio». El regidor insistió además en que el contrato con la empresa es «histórico» ya que estuvo vinculada durante muchos años a la gestión del tráfico en la ciudad y «más allá de eso el expediente está cerrado». Sin embargo, fuentes policiales aseguran que cuando un juez autoriza un registro como el llevado a cabo el lunes en el Ayuntamiento de Palencia, no se trata de un registro 'light', aunque pudiera parecerlo.