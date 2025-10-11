El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Homenaje a la poeta zamorana Margarita Ferreras por el 125 aniversario de su nacimiento.

Homenaje a la poeta zamorana Margarita Ferreras por el 125 aniversario de su nacimiento. Adolfo Fernández

Los versos de Margarita Ferreras renacen en Palencia

Homenaje ·

La poeta zamorana de la Generación del 27 enterrada en el cementerio de la capital es reconocida en el 125 aniversario de su nacimiento

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:03

Comenta

'Por la verde, verde oliva/y el verde, verde limón,/llegaron los ojos negros/que te embrujaron de amor'. Estos no fueron los únicos ... versos de Margarita Ferreras que resonaron este viernes en Palencia. Hubo más, muchos más. Y no se escucharon solo en el Cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles de la capital palentina, donde permanece enterrada desde 1964 que falleció, sino que también retumbaron en la Fundación Díaz Caneja, donde su obra protagonizó un recital literario y su figura fue homenajeada y reconocida por el 125 aniversario de su nacimiento.

