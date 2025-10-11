Los versos de Margarita Ferreras renacen en Palencia

'Por la verde, verde oliva/y el verde, verde limón,/llegaron los ojos negros/que te embrujaron de amor'. Estos no fueron los únicos ... versos de Margarita Ferreras que resonaron este viernes en Palencia. Hubo más, muchos más. Y no se escucharon solo en el Cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles de la capital palentina, donde permanece enterrada desde 1964 que falleció, sino que también retumbaron en la Fundación Díaz Caneja, donde su obra protagonizó un recital literario y su figura fue homenajeada y reconocida por el 125 aniversario de su nacimiento.

Margarita Ferreras Lorenzo nació en un pueblo al oeste de Zamora, en Alcañices, el 26 de febrero de 1900, aunque siendo aún niña se mudó a Madrid con su madre. Estudió en la Residencia de Señoritas de la capital madrileña y frecuentó el Lyceum Club Femenino, además de ser socia del Ateneo. Formó parte de la Generación del 27 y escribió un solo libro de poemas 'Pez en tierra', donde destacó por el surrealismo, la sensualidad, la libertad y por ser una adelantada a su época.

La presión social, la guerra, la soledad o una época que no quiso comprenderla derivaron en problemas nerviosos y mentales. La poeta zamorana fue ingresada desde finales de los años cuarenta hasta su muerte en el centro sanitaria de San Luis, en Palencia. La profesora e investigadora Lola Fidalgo descubrió su tumba en Palencia en 2023 «y pudo cerrar su biografía personal».

Hubo ramos de flores de Alcañices o del Ayuntamiento de Palencia, que optó por unas azucenas, las flores favoritas de Margarita Ferreras. Concha Lobejón, de la Universidad Popular de Palencia, plantó en el macetero rectangular de la propia tumba una pyracantha con sus frutos pequeños y rojos. Y Genoveva Fernández, presidenta del Círculo Literario Margarita Ferreras, leyó un alegato en defensa de la poeta.

'Hubo un tiempo en que en ese Madrid de los años veinte te movías como un pez en el agua, como una mujer inteligente entre hombres inteligentes, sin complejos, sin miedos. Mirándolos de frente como un animal salvaje, marcando tu territorio y defendiendo tu espacio con toda tu inteligencia y toda tu fuerza interior', relató Genoveva Fernández. 'Te faltaba el aire, te faltaba agua, ese aire y ese agua que el mundo no quiso darte. El mundo que solo te dio incomprensión, camas atornilladas, paredes acolchadas, torpeza, ignorancia y cerrazón', continuó con el alegato, con la carta que escribió para Margarita Ferreras, «de amiga a amiga», y la recitó ante su tumba.

No faltaron al acto la poeta palentina Amalia Iglesias, junto con la zamorana Pilar Antón y María Jesús Fuentes, que se desplazó desde Málaga. «Este acto es uno de los muchos que se están celebrando a lo largo de este año sobre el 125 aniversario de Margarita Ferreras», afirmó Lola Fidalgo, quien agregó que «tenemos la necesidad de reivindicar a todas las escritoras del 27, que durante casi un siglo han estado en la sombra».

Actualizar en canon

Homenajear, reconocer y sacar del anonimato a una escritora brillante olvidada de la historia. Y no solo eso. También reivindicar su papel dentro de la Generación del 27, donde todo el mundo sitúa a Lorca, Cernuda, Alberti o Aleixandre, pero nadie a la propia Margarita Ferreras. «La única cuestión es que cuando lleguemos a 2027 será el momento de actualizar el canon de la generación y que ellas también estén. Que el olvido de casi un siglo, podamos echarlo atrás», aseveró Lola Fidalgo.

'Alégrate. Tu voz vuelve a moverse como pez en el agua y el pez en la tierra cada día salta más alto y con más fuerza. Un beso enorme de quienes estamos aquí presentes y de muchos ausentes. Hasta siempre, Margarita', así concluyó su mensaje Genoveva Fernández, después de haber denominado a la poeta zamorana como el Ave Fénix, porque sus versos cada vez suenan más alto y cada día se extienden más por el mar de los sentimientos.