Velilla inicia la mejora de viviendas en el edificio que alberga la Biblioteca Municipal

El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión pondrá en marcha en los próximos días una nueva fase de obras en el edificio que alberga la ... Biblioteca Municipal. La actuación se centrará en las tres viviendas situadas en la parte superior del inmueble, con el objetivo de continuar las mejoras emprendidas en años anteriores, como la renovación de la carpintería exterior.

Los trabajos previstos contemplan, por un lado, la renovación de las instalaciones de fontanería y calefacción, que afectará a cuatro baños y cuatro cocinas, además de la instalación de tuberías para suelo radiante. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 24.442 euros.

De forma paralela, se procederá a la sustitución de la instalación eléctrica, que modernizará la iluminación de las tres viviendas, del local y de las zonas comunes del edificio. En este caso, el presupuesto asciende a 18.901 euros.

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa de Cooperación Económica para la conservación, ampliación y gestión de los Patrimonios Municipales de Suelo, impulsado por la Diputación Provincial de Palencia, con el que se pretende favorecer el mantenimiento y mejora de las infraestructuras municipales.