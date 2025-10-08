El uso de rapaces reduce notablemente la presencia de palomas en Palencia

No son únicamente las rapaces. Se utilizan también otros métodos para reducir su presencia en la ciudad, como las capturas o la introducción de nidos ... para las grajillas, pero son sin duda los vuelos controlados de halcones, águilas y búhos las acciones más efectivas para la expulsión de las palomas de las calles y edificios de la ciudad de Palencia.

Fue a principios de julio del año pasado cuando se presentó el nuevo programa de control para la plaga de palomas y los resultados, pasado el primer año, son más que evidentes, especialmente en la zona histórica de la ciudad, en donde la reducción del número de estas aves es palmario.

Desde entonces, de forma regular, todas las semanas, los operarios de la empresa Adda se desplazan hasta Palencia con sus rapaces amaestradas, halcones, águilas y búhos, que sobrevuelan diferentes zonas de la ciudad para ahuyentar a las palomas, que desaparecen casi por completo durante una temporada. «Está funcionando bien y estamos pensando en ampliarlo, porque es lo más eficaz. También seguimos con las trampas para capturar y con los nidos de grajillas, que se alimentan de los huevos de paloma y son también muy efectivas», explica el edil de Medio Ambiente, Antonio Casas, quien señala, sin embargo, que «las palomas terminan siempre regresando, aunque la verdad es que en menor medida. Es muy evidente que ahora hay muchísimas menos que hace un año», recalca.

El concejal también señala que la paloma bravía o común resulta mucho más fácil de atrapar con jaulas, que la torcaz, que ha encontrado un nuevo hábitat en las ciudades, a pesar de ser una paloma campestre. «Pero las rapaces las ahuyentan a todas y la zona en la que actúan queda despejada durante una temporada», indica el edil.