Palomas en la Plaza Mayor. Marta Moras

El uso de rapaces reduce notablemente la presencia de palomas en Palencia

El Ayuntamiento quiere intensificar el programa de control de palomas al detectarse un claro descenso de ejemplares

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:50

Comenta

No son únicamente las rapaces. Se utilizan también otros métodos para reducir su presencia en la ciudad, como las capturas o la introducción de nidos ... para las grajillas, pero son sin duda los vuelos controlados de halcones, águilas y búhos las acciones más efectivas para la expulsión de las palomas de las calles y edificios de la ciudad de Palencia.

