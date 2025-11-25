'Únicos 2025' destaca el potencial de los oficios artísticos

El Norte Palencia Martes, 25 de noviembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha clausurado las jornadas 'Únicos 2025' en la Escuela de Artes y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Palencia. La sesión palentina ha puesto fin a la décima edición de este ciclo, que ha recorrido las nueve escuelas de arte de la comunidad con récord de participación.

«Hemos hecho un esfuerzo muy importante en esta legislatura en favor de la artesanía de Castilla y León, más de cuatro millones de euros invertidos para apoyar a los artesanos», declaró la consejera. «En 2025 hemos triplicado el apoyo a las líneas de modernización y mejora de la comercialización de los talleres artesanos» y «hemos duplicado también los presupuestos para asistir a ferias». García avanzó que la convocatoria actualmente en resolución llegará a 125 artesanos y celebró que «se están incrementando las inscripciones en nuestro registro artesano», prueba de que «esta apuesta por el sector está dando sus frutos», afirmó en Palencia en declaraciones recogidas por Ical.

La consejera insistió en que las jornadas pretenden «impulsar el emprendimiento de nuestros jóvenes en ese contacto directo con la artesanía como un modo de vida» y «retener el talento en el ámbito creativo dentro de Castilla y León», en un sector que genera más de 6.000 empleos directos y donde «más del 70% de los talleres artesanos están en el ámbito rural».

Por su parte, el gerente de Foacal, Félix Sanz, destacó la colaboración institucional y avanzó las cifras definitivas de participación. «En las conferencias han pasado más de 1.100 alumnos y unos 500 alumnos por los diferentes talleres». Sobre el peso real del empleo artesanal, afirmó que «el Ministerio habla de 120.000 empleos directos en España, aunque nuestra prospección identifica más de 300.000. En Castilla y León, la cifra real supera ampliamente los 6.000 empleos directos que se reconocen».

García concluyó con un llamamiento a los estudiantes. «Les animaremos a que emprendan en el ámbito de las artes, de la artesanía, de la creatividad.