Touroperadores internacionales se adentrarán en la Montaña Palentina Proceden de Finlandia, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Suiza y están especializados en observación de grandes carnívoros, botánica o aves singulares

Palencia espera a seis touroperadores internacionales procedentes de Finlandia, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Suiza especializados en observación de grandes carnívoros (oso, lobo o gato montés), botánica (especialmente orquídeas y flora endémica alpina) o aves singulares (roquero rojo, carruca tomillera, alimoche, águila real, entre otras).

Van a participar entre el 12 y el 16 de octubre en un encuentro de touroperadores internacionales, cuya finalidad es promocionar la Montaña Palentina como un destino ecoturístico de referencia a nivel nacional e internacional, con el objetivo final de la dinamización socioeconómica del tejido empresarial local a través de la innovación y la sostenibilidad.

Esta actividad busca la promoción exterior del territorio y la desestacionalización de la oferta a lo largo del año, ya que los clientes de este tipo de turismo viajan fuera de la temporada alta tradicional, concentrándose la demanda entre los meses de mayo y diciembre.

La Diputación de Palencia ha adjudicado el contrato menor relativo a la organización de este encuentro, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextgenerationEU a la empresa Viajes Cabria, S.L. por un importe de 16.164,45 euros (IVA incluido).

Este viaje de familiarización (famtrip) facilitará la captación de una demanda turística de calidad y la revitalización socioeconómica del territorio a través de productos turísticos innovadores y sostenibles. La finalidad es que los participantes conozcan de primera mano uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa, sus valores naturales, artísticos y paisajísticos.

El encuentro fomentará la creación de sinergias e impulsará la definición de paquetes turísticos específicos con estos touroperadores. Para lograrlo, se trabajará en colaboración constante con los agentes locales implicados (población, alojamientos, guías, restaurantes y otros servicios turísticos).

La Montaña Palentina es una comarca natural que se localiza en el extremo septentrional de la provincia de Palencia. Se trata de un espacio singular con un paisaje cultural diferenciador compuesto por un patrimonio románico único, albergando la mayor concentración de monumentos románicos de España, incluso de Europa, y un variado patrimonio de carácter industrial, especialmente minero. Además de su carácter patrimonial, destaca un ecosistema con una amplia variedad de flora y fauna y singular propias de zonas de montaña.

El Parque Natural de la Montaña Palentina tiene un papel clave en la preservación de su valioso entorno y en la generación de oportunidades económicas y sociales, y conmemora este año su 25 aniversario poniendo en valor su contribución a la conservación del entorno y al desarrollo de los municipios que lo integran.

Dentro del rico patrimonio natural del territorio, el Geoparque Mundial Unesco Las Loras, incluido en la Red de Geoparques Europeos el 5 de mayo de 2017, es uno de los recursos turísticos naturales por excelencia de la provincia de Palencia. Se trata de un espacio natural con una excelente geología, fauna, flora e interés cultural que recientemente ha revalidado su reconocimiento internacional hasta 2028 debido a su compromiso con el patrimonio geológico y su compromiso con el desarrollo sostenible.