El birria y los danzantes preceden a la Virgen de Valdesalce en la ermita.

El birria y los danzantes preceden a la Virgen de Valdesalce en la ermita. Luis Antonio Curiel

El tiempo desoye las malas previsiones y favorece la fiesta de la Virgen de Valdesalce

La cofradía prosigue la tradición centenaria de decorar con pancartas y arcos con plantas la calle dedicada a la patrona de Torquemada

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:22

El santuario de la Virgen de Valdesalce se quedó pequeño este domingo con motivo de la fiesta de San Mateo para acoger a centenares de ... cofrades y devotos llegados de numerosos pueblos de la comarca y de varias ciudades de España. Desde primeras horas de la mañana, cofrades y devotos acompañaron a la Virgen de Valdesalce desde la iglesia parroquial de santa Eulalia hasta su santuario con el rezo del Rosario de la Aurora.

