El tiempo desoye las malas previsiones y favorece la fiesta de la Virgen de Valdesalce

El santuario de la Virgen de Valdesalce se quedó pequeño este domingo con motivo de la fiesta de San Mateo para acoger a centenares de ... cofrades y devotos llegados de numerosos pueblos de la comarca y de varias ciudades de España. Desde primeras horas de la mañana, cofrades y devotos acompañaron a la Virgen de Valdesalce desde la iglesia parroquial de santa Eulalia hasta su santuario con el rezo del Rosario de la Aurora.

Acto seguido, se celebró la tradicional romería y la eucaristía en su honor, a la que asistieron numerosos representantes institucionales y devotos. La celebración, amenizada por la Coral Parroquial de Torquemada, estuvo presidida por el párroco de la localidad, Carlos Martín, y concelebrada por Isidro César, sacerdote natural de Torquemada. En la homilía, recordó la honda devoción de toda la comarca hacia la Virgen de Valdesalce y animó a todos los fieles a acudir a la Reina del Cerrato para encontrar en Ella esperanza, consuelo y protección.

Durante nueve días, los torquemadenses se prepararon para celebrar solemnemente la fiesta de su Patrona y el pasado sábado se celebró la tradicional procesión de antorchas amenizada por la Banda de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Palencia. Además, la Cofradía de Nuestra Señora de Valdesalce ha continuado con la tradición centenaria de decorar con pancartas y arcos realizados con plantas la calle dedicada a la patrona, una costumbre que se recuperó en 2018.

Uno de los momentos más esperados fue la tradicional procesión con la Virgen de Valdesalce por los entornos de la ermita. El tiempo dio tregua a pesar de las malas previsiones meteorológicas y centenares de fieles acompañaron a la Reina del Cerrato por los entornos del Santuario. Un acto que danzantes y devotos vivieron con especial emoción.

Este año, al coincidir la fiesta en domingo, fueron numerosos los danzantes congregados, que se volcaron con la fiesta y acompañaron a la Virgen con los bailes y danzas típicas de la localidad, guiados por el birria (cargo ocupado por el veterano Valentín Santamaría Curiel) y ataviados con los trajes tradicionales.

Las danzas fueron seguidas durante todo el recorrido procesional por numerosos peregrinos congregados en la pradera del Santuario. «La presencia de los danzantes es uno de los momentos más esperados por todos los vecinos, que viven con intensidad la procesión en honor a la Virgen de Valdesalce. Ha sido un acto muy emotivo que ha congregado a una multitud de devotos. El tiempo nos ha respetado este momento tan especial para Torquemada», destacó Jorge Domingo Martínez Antolín, alcalde de la localidad, que estuvo acompañado de numerosos representantes institucionales de la provincia y alcaldes de la comarca.

A la llegada a la ermita, los cofrades y devotos cantaron con hondo fervor la Salve a la Virgen de Valdesalce y posteriormente veneraron la medalla con la imagen de la Reina del Cerrato. Durante toda la jornada, numerosos cofrades y devotos se acercaron con flores y velas al Santuario para rezar ante la patrona de Torquemada.

Además, la pradera de la ermita, perfectamente cuidada, acogió la XXI Arrozada Cerrateña, con centenares de peregrinos. Los romeros disfrutaron también de distintas actuaciones musicales, que hicieron las delicias de niños y mayores. Además, los asistentes disfrutaron de numerosos puestos e hinchables que prolongaron la fiesta durante toda la jornada. También hubo paseos en burro por los entornos del santuario.

Durante los últimos años, se han acometido numerosas reparaciones y rehabilitaciones en el santuario de la Virgen de Valdesalce y en la pradera de la ermita, por lo que los cofrades y devotos disfrutaron ayer de las fiestas de San Mateo en un enclave privilegiado del Cerrato Palentino. Por ello, desde la cofradía y asociación solicitan a cofrades y devotos a colaborar con el sostenimiento del santuario.

Desde la cofradía animan a los vecinos a engalanar el pueblo con balconeras con la imagen de la Virgen para ensalzar y potenciar la devoción hacia la Reina del Cerrato. Actualmente, la cofradía cuenta con más de 900 hermanos y juega un papel fundamental durante todo el año para el cuidado y mantenimiento de un enclave tan especial como es Valdesalce.