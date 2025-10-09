Tenerife y Benidorm, los destinos más demandados por los viajes del Imserso en Palencia

Los escaparates de las agencias de Palencia lucen estos días una señal inequívoca de que los viajes del Imserso vuelven un año más: fotografías de ... playas, naturaleza y ciudades españolas anuncian el regreso de tan esperado programa vacacional. Con el otoño recién estrenado, los mayores palentinos vuelven a soñar con hacer las maletas.

Y es que, este miércoles, daba comienzo en Castilla y León el periodo de reservas para los viajes del Imserso 2025-2026, una de las convocatorias más esperadas por los pensionistas de la capital y la provincia. Desde primera hora de la mañana se podían ver colas de personas esperando la apertura de las agencias de viajes.

Con un esquema escalonado que busca evitar sobresaltos en los sistemas de reserva, los mayores podían apuntarse a las distintas modalidades del programa (costa peninsular, costa insular y escapadas culturales) en un año que viene cargado de novedades: tarifas planas simbólicas para rentas bajas, plazas habilitadas para viajar con mascota y un ajuste en los criterios de priorización.

El perfil de los solicitantes apenas varía cada año y, aunque hay muchos que se incorporan por primera vez al programa, la mayoría repiten año tras año y conocen perfectamente el procedimiento para la adjudicación de las plazas y los destinos elegidos.

En total, el programa ha puesto a disposición 879.213 plazas a nivel nacional, y cada provincia de Castilla y León dispone de un cupo asignado para sus residentes. Durante estos primeros días, los solicitantes solo pueden optar a las plazas asignadas al cupo provincial, con la apertura de plazas libres a partir del 11 de octubre.

El 50,1% (440.284 plazas) se destinan para turismo de costa peninsular, mientras que el 25,9% (228.142 plazas) lo hacen para turismo de costa insular y el 23,9% (210.787 plazas), para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otras europeas.

«En el caso de Palencia, los circuitos culturales son todavía los que menos se piden. Triunfan las islas y también los destinos de costa», explican desde Alila Viajes, situada en la Calle Mayor de Palencia, donde han trabajado a destajo desde su apertura hasta el cierre, ya que este es uno de los días que más público se registra en el establecimiento.

«Tenerife ha sido la estrella de este año ya que es la gran favorita entre los solicitantes, pero el resto de las islas también gustan y, de igual forma, figuran entre las peticiones», destacan, al mismo tiempo que confirman que Benidorm sigue siendo el otro rey indiscutible del Imserso, logrando desbancar cualquier destino de costa peninsular.

También señalan que «los días previos nos acercan las cartas con los destinos por orden de preferencia. Nosotros las guardamos todas y este miércoles, a puerta cerrada desde las 9:00 horas, hemos ido realizando los registros. A partir de esa hora hay gente que trae la carta, los que menos, y los demás vienen a comprobar y asegurar que la inscripción queda hecha».

A pesar de que no es necesaria la presencia de los solicitantes, lo cierto es que prefieren hacerlo para asegurarse de primera mano que su demanda haya quedado perfectamente enviada al sistema y registrada de la forma correcta, lo que ha ocasionado la afluencia de personas, sobre todo, a primera hora de la mañana.

En Castilla y León, aunque el interés principal se concentra en los viajes a la costa, crece la demanda de escapadas culturales y rutas por ciudades de interior. Este año, los precios han sufrido un ajuste: los viajes a la costa peninsular con transporte parten desde aproximadamente 309 euros en temporada baja hasta 409 euros en temporada alta para 10 días.

No obstante, en los viajes tipo 'escapada' a capitales y destinos regionales, los precios pueden iniciar desde 132,91 euros, según duración, destino y régimen. Este programa destaca de nuevo su contribución social fomentando el envejecimiento activo, combatiendo la soledad, promoviendo la integración territorial y dinamizando la economía local de los destinos.

Además, este año el Imserso cumple 40 años de trayectoria, motivo por el cual el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 subraya su evolución y adaptación a nuevas demandas. Como viene siendo habitual, la competencia por las plazas ha sido muy intensa y prueba de ello ha sido la gran afluencia de gente que durante todo el día han vivido las agencias de viaje de la capital palentina.

En Palencia, el único hotel que participa en este programa es el Rey Sancho, que comparte lugar en el listado de alojamientos disponibles junto a los ofertados por las ocho provincias de Castilla y León restantes, que suman un total de 22.