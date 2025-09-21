El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre es atendido en un estanco de la capital palentina. Adolfo Fernández

El tabaco mueve 45 millones al año en Palencia pese al retroceso en el consumo

La nueva ley amenaza con cambiar los hábitos en bares y restaurantes, y con abrir un pulso entre salud pública y negocio hostelero

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:05

Las terrazas de bares y restaurantes, las piscinas municipales, el campus universitario y hasta las marquesinas de autobús podrían convertirse en espacios sin humo si ... sale adelante la nueva Ley Antitabaco del Gobierno. El anteproyecto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros no solo amplía los espacios libres de humo, también iguala al tabaco convencional los vapeadores y cigarrillos electrónicos, cada vez más presentes entre los jóvenes, prohíbe los cigarrillos electrónicos de un solo uso, limita la publicidad, establece la creación de un Observatorio para la Prevención del Tabaquismo y refuerza la atención sanitaria para dejar de fumar.

