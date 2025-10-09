Solo el 12% de los objetos voluminosos que se tiran a la basura se recogen después de un aviso

Nada ha cambiado desde que a principios de años, la empresa de limpieza municipal, Palencia Deslumbra (formada por la UTE FCC-Acciona) hiciera un llamamiento ... para que se utilice con mayor frecuencia el teléfono de avisos para el depósito de objetos voluminosos en la vía pública. Se trata de un servicio que se ofrece al ciudadano, para que pueda desprenderse fácilmente de muebles, electrodomésticos u otros enseres que por su tamaño no pueden arrojarse a los contenedores de basura. Basta con llamar a un teléfono y gratuitamente, la empresa municipal de aseo urbano indica al usuario el lugar y el momento en el que deben sacar esos objetos a la calle para que sus operarios puedan recogerlos. No tiene costes y tampoco se ha establecido ninguna limitación en cuanto al tipo o al volumen, cuando se trata de particulares, dado que las empresas están obligadas por la normativa ambiental a gestionar sus residuos.

No importa que se trata de enseres que pueden depositarse en el Punto Limpio, basta con dar el aviso en el teléfono 900102886 y se concierta el lugar de recogida, siempre que no se trate de residuos industriales o de obra. Pueden depositarse hasta tres objetos o dos, si son de grandes dimensiones. La empresa de limpieza indica el lugar, generalmente junto a los contenedores más próximos al domicilio, y pocas horas después es recogido por los operarios de Palencia Deslumbra. El servicio funciona de lunes a viernes y puede llamarse entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. «Da igual que demos las mayores facilidades. La mayoría de la gente sigue sin llamar y lo deja sin ningún tipo de control en cualquier lado», ha lamentado en diferentes ocasiones Silvia Pérez, jefa de servicio de Palencia Deslumbra.

Porque este problema, que se viene arrastrando en la ciudad de Palencia desde hace años (también sucedía durante el anterior contrato de limpieza con Urbaser) se ha agravado en los últimos meses y paulatinamente es mayor el volumen de enseres abandonados que se localizan en las calles palentinas, convirtiendo en no pocas ocasiones las isletas de contenedores en auténticos vertederos sin control.

Electrodomésticos, piezas de cerámica sanitaria, colchones, armarios, lámparas o cualquier otro objeto que ya no resulte necesario en una casa termina arrojado sin control en la calle o, en ocasiones, en improvisados basureros en el extrarradio de la ciudad. Y esta situación deriva también en un grave problema organizativo para la empresa de limpieza, que debe destinar más personal del que estaba previsto para la recogida de estos enseres, dado que, según explican «la buena imagen de la ciudad debe ser prioritaria». Desde la empresa de limpieza se insiste en que si las cuadrillas destinadas a la recogida de objetos voluminosos deben reforzarse, se descuidan otras labores de limpieza en la ciudad. «Pero no tenemos más remedio. Nuestros trabajadores continuamente nos avisan de que se han encontrado enseres en cualquier sitio, y también nos avisan desde el Ayuntamiento, y debemos retirarlos, y esto hace que tengamos que reducir otros servicios», explica la responsable de Palencia Deslumbra.

Desde la empresa de limpieza se ha pedido al Ayuntamiento una solución, dado que el sobrecoste de estas actuaciones se está convirtiendo en un grave problema. Por ello, los llamamientos al civismo procedentes del equipo de gobierno municipal son constantes en los últimos meses. La alcaldesa, Miriam Andrés, se ha mostrado muy crítica en sus redes sociales con quienes abandonan los enseres sin ningún control y del mismo modo se expresaba en el último pleno, durante el debate sobre el estado de la ciudad el portavoz socialista y concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao. «El incivismo dificulta el ornato de la ciudad», indicó el edil, quien apeló a la responsabilidad particular de los ciudadanos para colaborar en el mantenimiento de una imagen de limpieza en Palencia.

«De cada diez objetos que se dejan junto a los contenedores de basura, nueve se hacen sin ni siquiera dar aviso a la empresa de limpieza», lamentó Álvaro Bilbao, quien recurrió también a las cifras globales para evidenciar la magnitud del problema. El portavoz del equipo de gobierno manifestó que desde comienzos de este año 2025, el número de enseres y objetos voluminosos retirados de las calles por el servicio de limpieza municipal tras recibirse un aviso se ha situado en 2.980, una cifra sensiblemente inferior a la de aquellos elementos que se han depositado en la vía pública sin que se haya dado ningún tipo de aviso, que se elevan a 23.500. Esto quiere decir que los palentinos únicamente llaman al teléfono habilitado por Palencia Deslumbra en el 12,6% de las ocasiones en las que tienen que desprenderse del algún objeto voluminoso.

Desde la empresa de limpieza se ha expresado también la preocupación por el hecho de que en no pocas ocasiones, estos depósitos de incontrolados de objetos se corresponden con materiales procedentes de industrias o talleres, por lo que también se recuerda que existe un régimen de sanciones para que quien ejerza estas prácticas. Y aunque no es habitual que se impongan multas por este comportamiento incívico, el Reglamento Municipal de Limpieza urbana en su artículo 34 establece que «queda prohibido depositar en los espacios públicos muebles, enseres y todo tipo de objetos para que sean retirados por los camiones colectores que realicen la recogida de residuos domiciliarios. Quienes necesiten desprenderse de tales elementos, lo solicitarán del servicio municipal competente o del gestor autorizado, quienes proveerán lo necesario». Se trata de infracciones graves que pueden ser sancionadas con multas de entre 601 y 1.500 euros.