Un operario de Palencia Deslumbra recoge dos sillones abandonados. Marta Moras
Palencia

Solo el 12% de los objetos voluminosos que se tiran a la basura se recogen después de un aviso

El Ayuntamiento y la empresa de limpieza municipal alertan sobre la falta de civismo, que perjudica gravemente la imagen de la ciudad

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:54

Comenta

Nada ha cambiado desde que a principios de años, la empresa de limpieza municipal, Palencia Deslumbra (formada por la UTE FCC-Acciona) hiciera un llamamiento ... para que se utilice con mayor frecuencia el teléfono de avisos para el depósito de objetos voluminosos en la vía pública. Se trata de un servicio que se ofrece al ciudadano, para que pueda desprenderse fácilmente de muebles, electrodomésticos u otros enseres que por su tamaño no pueden arrojarse a los contenedores de basura. Basta con llamar a un teléfono y gratuitamente, la empresa municipal de aseo urbano indica al usuario el lugar y el momento en el que deben sacar esos objetos a la calle para que sus operarios puedan recogerlos. No tiene costes y tampoco se ha establecido ninguna limitación en cuanto al tipo o al volumen, cuando se trata de particulares, dado que las empresas están obligadas por la normativa ambiental a gestionar sus residuos.

