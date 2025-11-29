Solicitan ayuda para localizar a una joven desaparecida en Palencia La chica, de 14 años, fue vista por última vez en el barrio del Cristo

El Norte Palencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:49

La plataforma Sosdesaparecidos ha publicado a través de las redes sociales una petición de ayuda para localizar a una joven palentina a la que se vio por última vez el pasado miércoles en el barrio del Cristo del Otero de la ciudad de Palencia. Las primeras hipótesis que baraja la Policía es la de la ausencia voluntaria.

El nombre de la joven es Bárbara Lina y tiene 14 años. Mide 1,75 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos castaños y el pelo castaño con mechas de tono rojizo. La joven portaba una mochila negra en el momento de la desaparición.

Cualquier información que pueda ayudar a su localización puede hacerse en el número de teléfono 868 286 726 perteneciente a la asociación de personas desaparecidas o en la dirección de correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.