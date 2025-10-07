Sensores de fibra óptica para monitorizar el área de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato El proyecto de innovación tecnológica de la Junta permitirá desarrollar medidas preventivas de conservación y mejora de hábitat de manera simultánea con la seguridad vial

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, va a ejecutar un proyecto de innovación tecnológica que consistirá en una prueba piloto para comprobar la eficacia de la tecnología de sensores de fibra óptica o fotónica en la monitorización en tiempo real de fauna silvestre y, concretamente, de ejemplares de lince ibérico. Esta metodología puede facilitar la identificación de las especies que atraviesen un punto determinado (carretera, autovía, paso de fauna, camino forestal, etc.) mediante la detección de las microvibraciones acústicas generadas por cada animal al desplazarse sobre la fibra óptica y, así, aplicar las medidas preventivas correspondientes (señalización de alerta, vigilancia, etc.). Este proyecto será desarrollado a través de las consultoras Basoinsa S.L. y Fibsen S.L., especializadas en el desarrollo de soluciones innovadoras de sensado de fibra óptica inteligente.

La prueba piloto para validar la metodología consistirá en dos ensayos complementarios, uno desarrollado en entorno controlado y otro en entorno abierto. El ensayo en entorno controlado se llevará a cabo en el Centro de Cría en Cautividad del lince ibérico de Zarza de Granadilla (Cáceres), gracias a la colaboración del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, titular del centro, y a la Junta de Extremadura, con el fin de caracterizar e identificar las micro-vibraciones acústicas generadas por diferentes clases de edades y sexos de lince ibérico. Por su parte, el ensayo en entorno abierto se localizará en zonas de tránsito habitual de fauna dentro del área de reintroducción del Cerrato palentino para caracterizar e identificar a ungulados, micromamíferos y mesomamíferos, principalmente.

El proyecto tendrá una duración de dos meses y, aparte de comprobar la posibilidad de que el sistema detecte y clasifique los patrones acústicos específicos de las diferentes especies de animales presentes en las zonas monitorizadas, se pretende determinar la metodología de implantación de la fibra más adecuada de cara a su aplicación en el medio natural.

Puntos negros

Desde el inicio del proyecto de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato de la provincia de Palencia, se han identificado los principales puntos negros del área mediante trabajos de inventario y seguimiento de mesocarnívoros atropellados. Por ello, y de forma previa al inicio del proyecto, se realizaron trabajos de desbroce en las zonas de dominio público de la carreta P-405, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad vial, y trabajos de limpieza de los pasos inferiores en las carreteras P-405 y P-412.

En la actualidad, la Junta de Castilla y León está avanzando en la reducción de la mortalidad del lince ibérico causada por atropellos en vías pavimentadas con medidas preventivas como la tramitación de un proyecto de vallado en la carretera P-405, así como la redacción de un nuevo proyecto de vallado en la carretera P-412, o la adjudicación de un proyecto de señalización mediante carteles reflectantes con la advertencia de la presencia de ejemplares de lince ibérico en las carreteras P-405, P-412, P-410 y P411. También hay que destacar la colaboración con la Demarcación de Carreteras del Estado, quienes han adaptado distintos tramos de vía de la A-62 y A-67 mediante su adecuación, limpieza y desbroce de zonas de dominio público para evitar el refugio de conejos y, por tanto, la presencia del lince ibérico en zonas de alto riesgo de atropello.

Por tanto, se espera que la actuación complementaria de innovación tecnológica con los sensores de fibra óptica también contribuya a la reducción de posibles episodios de atropellos de lince ibérico, con especial interés en aquellos tramos donde no sea posible construir un vallado perimetral de la carretera.