El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fibra óptica en las zonas preparadas para los linces.

Sensores de fibra óptica para monitorizar el área de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato

El proyecto de innovación tecnológica de la Junta permitirá desarrollar medidas preventivas de conservación y mejora de hábitat de manera simultánea con la seguridad vial

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 7 de octubre 2025, 19:17

Comenta

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, va a ejecutar un proyecto de innovación tecnológica que consistirá en una prueba piloto para comprobar la eficacia de la tecnología de sensores de fibra óptica o fotónica en la monitorización en tiempo real de fauna silvestre y, concretamente, de ejemplares de lince ibérico. Esta metodología puede facilitar la identificación de las especies que atraviesen un punto determinado (carretera, autovía, paso de fauna, camino forestal, etc.) mediante la detección de las microvibraciones acústicas generadas por cada animal al desplazarse sobre la fibra óptica y, así, aplicar las medidas preventivas correspondientes (señalización de alerta, vigilancia, etc.). Este proyecto será desarrollado a través de las consultoras Basoinsa S.L. y Fibsen S.L., especializadas en el desarrollo de soluciones innovadoras de sensado de fibra óptica inteligente.

La prueba piloto para validar la metodología consistirá en dos ensayos complementarios, uno desarrollado en entorno controlado y otro en entorno abierto. El ensayo en entorno controlado se llevará a cabo en el Centro de Cría en Cautividad del lince ibérico de Zarza de Granadilla (Cáceres), gracias a la colaboración del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, titular del centro, y a la Junta de Extremadura, con el fin de caracterizar e identificar las micro-vibraciones acústicas generadas por diferentes clases de edades y sexos de lince ibérico. Por su parte, el ensayo en entorno abierto se localizará en zonas de tránsito habitual de fauna dentro del área de reintroducción del Cerrato palentino para caracterizar e identificar a ungulados, micromamíferos y mesomamíferos, principalmente.

Noticias relacionadas

Muere ahogado en el Canal de Villalaco el primer macho de lince ibérico liberado en Palencia

Muere ahogado en el Canal de Villalaco el primer macho de lince ibérico liberado en Palencia

La Junta trabajará para traer más linces y compensar la muerte de Vouga

La Junta trabajará para traer más linces y compensar la muerte de Vouga

Muere atropellada Vouga, una hembra de lince soltada en abril en Palencia

Muere atropellada Vouga, una hembra de lince soltada en abril en Palencia

El proyecto tendrá una duración de dos meses y, aparte de comprobar la posibilidad de que el sistema detecte y clasifique los patrones acústicos específicos de las diferentes especies de animales presentes en las zonas monitorizadas, se pretende determinar la metodología de implantación de la fibra más adecuada de cara a su aplicación en el medio natural.

Puntos negros

Desde el inicio del proyecto de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato de la provincia de Palencia, se han identificado los principales puntos negros del área mediante trabajos de inventario y seguimiento de mesocarnívoros atropellados. Por ello, y de forma previa al inicio del proyecto, se realizaron trabajos de desbroce en las zonas de dominio público de la carreta P-405, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad vial, y trabajos de limpieza de los pasos inferiores en las carreteras P-405 y P-412.

En la actualidad, la Junta de Castilla y León está avanzando en la reducción de la mortalidad del lince ibérico causada por atropellos en vías pavimentadas con medidas preventivas como la tramitación de un proyecto de vallado en la carretera P-405, así como la redacción de un nuevo proyecto de vallado en la carretera P-412, o la adjudicación de un proyecto de señalización mediante carteles reflectantes con la advertencia de la presencia de ejemplares de lince ibérico en las carreteras P-405, P-412, P-410 y P411. También hay que destacar la colaboración con la Demarcación de Carreteras del Estado, quienes han adaptado distintos tramos de vía de la A-62 y A-67 mediante su adecuación, limpieza y desbroce de zonas de dominio público para evitar el refugio de conejos y, por tanto, la presencia del lince ibérico en zonas de alto riesgo de atropello.

Por tanto, se espera que la actuación complementaria de innovación tecnológica con los sensores de fibra óptica también contribuya a la reducción de posibles episodios de atropellos de lince ibérico, con especial interés en aquellos tramos donde no sea posible construir un vallado perimetral de la carretera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  3. 3 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  4. 4 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  7. 7 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  8. 8 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  9. 9

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  10. 10 Se notifica un nuevo caso de gripe aviar en Olmedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sensores de fibra óptica para monitorizar el área de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato

Sensores de fibra óptica para monitorizar el área de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato