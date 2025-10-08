La Secretaría de Memoria pide un reconocimiento «digno» para el represaliado por los nazis

El Norte Palencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:50 Comenta Compartir

«Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hemos remitido una carta al Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato recordándole la importancia de respetar la normativa vigente y de seleccionar un lugar adecuado para la colocación del adoquín, garantizando así el valor y el respeto que merece este reconocimiento. Entendemos el legítimo deseo de que la memoria de Antonio García Hevia sea visible y accesible para toda la comunidad, y confiamos en que el Ayuntamiento continuará colaborando para lograr un reconocimiento digno y acorde con los objetivos de la ley». Es la respuesta que Almudena Cruz Yábar, subdirectora general de Divulgación de la Memoria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha remitido en relación al escrito enviado por Ángel Redondo Gallego, representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Palencia, después de su solicitud y la de los familiares de Antonio García Hevia, un vecino de Hontoria de Cerrato que fue deportado y asesinado en el campo de concentración nazi de Gusen en 1941, para la colocación de un adoquín de la memoria.

El alcalde de Hontoria de Cerrato, el popular Juan Antonio Abarquero, en el Pleno celebrado el pasado 25 de marzo, se mostró abierto a ceder un espacio público para celebrar el homenaje en agosto y a colocar una placa o adoquín, pero en el cementerio municipal, en el lugar próximo a las placas ya existentes. «El lugar idóneo es el cementerio y no una plaza o lugar público», afirmó Antonio Abarquero, asegurando que, si accedieran a este tipo de homenajes, «tendrían las calles llenas de símbolos».

La propuesta salió adelante con los votos de los tres ediles del PP y los dos votos en contra de IU, mientras que la petición de los familiares de Antonio García Hevia, apoyados por la ARMH, de colocar un adoquín en una calle o plaza del pueblo, fue rechazada en la misma proporción.

«Al cementerio se lleva a los muertos, no a los asesinados. Queremos que sea un sitio visible, que recuerde la historia, para no repetirla, porque con estas actitudes se va a repetir», afirmó ese día indignada Mercedes Gutiérrez, sobrina nieta de Antonio García Hevia, quien advirtió ese día de que los familiares y la ARMH de Palencia seguirían adelante en su reclamación para que el adoquín se coloque en un espacio público, «tal como se ha hecho en otros municipios de Castilla y León y de España». Por ello, anunció que recurrirían al Defensor del Pueblo y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

«Entendemos el legítimo deseo que la memoria de Antonio García Hevia sea visible y accesible para toda la comunidad, y confiamos en que el Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato continuará colaborando para lograr un reconocimiento digno y acorde con los objetivos de la ley», subraya en su respuesta la subdirectora general de Divulgación de la Memoria. «Deseamos expresar nuestro respeto y comprensión hacia la importancia del homenaje que se propone realizar en memoria de Antonio García Hevia. Reconocemos el profundo valor que tiene esta iniciativa, no solo como un gesto de reconocimiento hacia las víctimas de la represión franquista, sino también como un medio para preservar y transmitir una memoria colectiva basada en los valores democráticos, a través de la señalización en un lugar adecuado», agrega Almudena Cruz Yábar.