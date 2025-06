Los salesianos celebran un siglo de su llegada a Astudillo con el cardenal Artime

Los salesianos llegaron oficialmente a Astudillo un 19 de diciembre de 1924 y su presencia en este municipio de Palencia debe ser considerada como una ... de las obras emblemáticas de España por las misiones desempeñadas a lo largo de la historia. En 2011 la comunidad salesiana se trasladó a Villamuriel de Cerrato desde donde se sigue desarrollando la actividad pastoral: atención a los grupos de la familia salesiana, pueblos del entorno, capellanías, coro y rondalla Don Bosco, oratorio dominical, asociación juvenil Alifara y albergue.

En 1959 se inauguró en Herrera de Pisuerga un colegio con el nombre de Nuestra Señora de la Piedad, patrona del pueblo. Duró solo diez años y el único grupo de la Familia Salesiana que fraguó y continúa es el de la Asociación de María Auxiliadora, que mantiene la talla de la Virgen en la parroquia del pueblo y su devoción. En 1962 se constituyó el núcleo de los Antiguos Alumnos Salesianos de Palencia, creando posteriormente el centro Don Bosco de la capital palentina aunque sin comunidad salesiana en la ciudad, pero siempre con el carisma vivo de Don Bosco. En 1983 llegan los primeros salesianos a Villamuriel de Cerrato y el centro se constituye como sede de los jóvenes dedicados al aprendizaje de las diversas artes profesionales. «Los que seguimos las huellas de Don Bosco sabemos que su apuesta por la infancia y la juventud en el siglo XIX sigue siendo vigente en el siglo XXI. Nuestro estilo lo podemos llevar allí donde estemos, en nuestras presencias, en nuestro colegio, en nuestro centro juvenil, en nuestra plataforma social, en los pueblos en los que estamos insertos, desde el compromiso social, y también político, en la creación de redes, en nuestra presencia como familia», señala el director en los últimos seis años de la Obra Salesiana en Palencia, Santi Domínguez, que este fin de semana renovará el cargo con el beneplácito del cardenal Ángel Fernández Artime, un salesiano, exalumno del colegio de Astudillo y actualmente muy cercano al Papa, ya que fue uno de los miembros del cónclave que eligió a León XIV.

Aunque los salesianos trasladaran la comunidad a Villamuriel de Cerrato, el antiguo colegio de Astudillo sigue vivo. Ahora es albergue, espacio de acogida, y sigue siendo ese lugar al que muchos vuelven, aunque sea solo para recordar un tiempo feliz o para compartir un café en una tarde fría de invierno.

El cardenal Ángel Fernández Artime inició sus primeros pasos como pre-aspirante salesiano estudiando la EGB en Astudillo en el curso 1970-1971. Nacido en Gozón-Luanco (Asturias) el 21 de agosto de 1960, con 18 años emitió la primera profesión salesiana para realizar seis años después la profesión perpetua y ser ordenado sacerdote con 26 años el 4 de julio de 1987 en León. Se licenció en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía.

Superior de congregación

Fue nombrado cardenal por el papa Francisco el 30 de septiembre de 2023 con el titulo de cardenal diácono de Santa María Auxiliadora en Vía Tuscolana. Se trata del primer superior de una congregación religiosa en ser nombrado cardenal. El 5 de marzo de 2024, el papa Francisco lo nombró arzobispo. Fue consagrado obispo el 20 de abril del mismo año, siguió ejerciendo su cargo, con permiso especial del Papa, como rector mayor de los Salesianos hasta el 16 de agosto de 2024. En esa fecha, Fernández Artime firmó su renuncia en la Basílica de Juan Bosco. El 6 de enero de 2025, el papa Francisco le nombró pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Este fin de semana y recién llegado de México, visita Astudillo, cuyos vecinos se alegran de su presencia, quieren saludarle y hacerse fotos con él, que estudió en el pueblo hace 55 años. También, invitado por el alcalde, Luis Santos, ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Astudillo con una dedicatoria que lo ha estrenado. «Astudillo ha dado mucho a los salesianos, y los salesianos creo que un poquito hemos dado mucho a tantas generaciones de astudillanos o astudillenses, yo me he sentido siempre muy en casa», afirmaba ayer.

Respecto a su participación en el cónclave para elegir al nuevo Papa, el cardenal Artime subrayó que se trata de «algo muy especial, yo jamás habría pensado verme viviendo algo así, yo que soy un chavalito de un pueblo marinero que vivió también sus caminos salesianos en esta preciosa villa», reflexionó.

«El Papa Francisco ha marcado un estilo, y el papa León XIV yo estoy convencido de que nos va a sorprender por su estilo, su capacidad de escucha, su acogida, su serenidad, yo que le he visto ya cinco veces en mes y medio, me doy cuenta de lo que va a significar. Es una persona que sí o sí tiene que entregar su vida, su vida ya no es de él, ya es de la iglesia y de la humanidad, y creo que tenemos un gran Papa», destacó.

«Lo que vi en los otros 132 cardenales, que nos hemos conocido mucho en los días precedentes, es algo único. A lo mejor los que han hecho la película 'Cónclave' me van a matar, pero lo que yo viví no es lo que aparece en la película. Sí es cierto que se hace un juramento con esta mano, se hace otro cuando entregas tu voto, la imitación de la Capilla Sixtina era bastante buena, pero yo encontré un ambiente de una gran libertad y de ninguna búsqueda de poder por marcar una diferencia», destacó.