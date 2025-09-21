La romería del Brezo otorga especial relieve al carácter jubilar del año 2025

La tradicional romería de Nuestra Señora del Brezo volvió a congregar este fin de semana a miles de fieles y visitantes en el santuario enclavado ... en la Montaña Palentina. Pese a las malas previsiones meteorológicas para el domingo y a la lluvia caída durante la tarde del sábado, la cita registró una asistencia muy superior a la esperada, también favorecida porque la jornada coincidió en domingo.

«A primera hora llovía y se había anunciado mucho viento, pero el tiempo ha respetado y ha venido mucha más gente de la prevista», señaló el alcalde de Santibáñez de la Peña, Manuel Maza, satisfecho por la masiva participación.

El domingo se desarrolló el acto central con la procesión de la imagen de la Virgen desde el interior del santuario hasta el altar levantado en la campa trasera, donde se celebró la eucaristía.

La talla de la Virgen estuvo acompañada por los tradicionales pendones de los pueblos de la zona, en un marco de gran solemnidad.

La misa fue presidida por el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, quien en su homilía ensalzó la devoción a la Virgen del Brezo y recordó el valor espiritual y cultural que esta cita mantiene vivo en la comarca. En esta edición, además, se ha dado un especial relieve al carácter jubilar del año 2025, con la decoración de las puertas del santuario, cada una de ellas con un significado propio, como la denominada Puerta de la Alegría.

Un hecho que suscitó la inquietud de los participantes en la romería se produjo con la aparición de un helicóptero de la Guardia Civil, que permaneció en vuelo estacionario junto a la cruz situada en las inmediaciones del santuario. La escena despertó la curiosidad de público, que pensó en un posible rescate, aunque finalmente se trató de una maniobra preventiva dentro del dispositivo de seguridad.

El broche final de la jornada lo puso la música y el baile en Aviñante de la Peña, donde la actuación de la orquesta puso el punto festivo a un fin de semana marcado por la emoción, la fe y la multitudinaria participación.

Entre las actividades paralelas destacó el Certamen Nacional de Pintura Rápida, aunque en esta ocasión contó con un único participante, que resultó ganador del concurso. También se celebró el concurso de loas a la Virgen, con José Javier Terán-Diez, natural de Palencia, como primer clasificado;Laura González Rodríguez, de Velilla del Río Carrión, en segundo lugar, y Juan José Sánchez Benito, de Salamanca, con el tercer premio.