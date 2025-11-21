La rehabilitación de Villandrando se incorporará al plan de inversiones para 2026

La adquisición del edificio de Villandrando, uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad, fue un triunfo para el Ayuntamiento de Palencia. Pero al ... mismo tiempo se le abría al Consistorio un nuevo problema, dado que la rehabilitación del antiguo colegio y su equipamiento como oficinas municipales conllevan una fuerte inversión económica.

Tras haber planteado diferentes posibles modos de financiación, el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, ha reconocido en el pleno municipal de este jueves, que tendrá que recurrirse a los fondos propios del Ayuntamiento, por lo que se habilitará una nueva partida en el documento de presupuestos que se está elaborando para el próximo año.

Hernández, en respuesta a una pregunta de la concejala del PP Laura Lombraña, reconoció que el modelo de operación económica que había planteado el Ayuntamiento, mediante un sistema de 'leasing' inverso, a través de una entidad bancaria que financiara las obras con una cantidad concreta, está prácticamente descartada, puesto que los bancos no terminan de ver su rentabilidad. «No es una inversión atractiva, así que o lo hacemos con medios propios o nadie va a venir a resolvernos el asunto», manifestó Carlos Hernández.