Presentación del homenaje a Nicolás Castellanos. Marta Moras

Recuerdo y respeto para el padre Nicolás Castellanos

La Fundación Hombres Nuevos ofrecerá un homenaje el 9 de octubre al obispo que abandonó la Diócesis de Palencia para trabajar como misionero en Bolivia

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:56

La Fundación Hombres Nuevos ha organizado un acto de homenaje al obispo emérito de Palencia Nicolás Castellanos, fallecido el pasado mes de marzo, que se celebrará el próximo 9 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Ortega de la capital palentina.

Según han explicado los responsables de la Fundación durante la presentación, el evento pretende devolver a la sociedad «el cariño recibido en estos meses» y recordar la vida y obra de Castellanos, cuya trayectoria, han subrayado, «le convirtió en una de las personas más destacadas en la lucha por los derechos de las comunidades y personas más vulnerables, allí donde vivieran».

«Fue un ejemplo de solidaridad, que lo dejó todo para ayudar a los más empobrecidos, y capaz de generar estructuras y organizaciones que han transformado la sociedad hacia un modelo más integrador y con mayor igualdad de oportunidades», ha destacado el secretario de la Fundación, Juanjo Benito.

El acto se estructurará en cuatro etapas, que recorrerán distintos periodos de la vida del obispo emérito y misionero palentino: sus primeros años, su etapa como agustino, su paso por la diócesis de Palencia y sus últimos años al frente de su Obra Social en Bolivia. Cada una de estas partes estará acompañada de montajes audiovisuales y testimonios de personas que compartieron vivencias con Castellanos.

La música, muy presente en su vida, también tendrá un «papel protagonista». La Orquesta Sinfónica de Bolivia ha grabado dos piezas para este homenaje, mientras que los músicos palentinos José Luis Pablos y Ana Luz interpretarán tres temas emblemáticos de Mercedes Sosa y de los hermanos Parra: 'Gracias a la vida', 'Todo cambia' y 'Solo le pido a Dios'.

La entrada será gratuita, aunque será necesario retirar invitaciones en las taquillas del Teatro Ortega a partir del 2 de octubre. Asimismo, el acto podrá seguirse en directo a través de 'streaming'.

