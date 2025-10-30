El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La reconcentración parcelaria de Tariego costará 1,9 millones

La Junta declara de utilidad pública el proyecto, que afecta a una superficie total de 2.273 hectáreas, que incluye también parcelas de Dueñas

Palencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:49

La Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública la reconcentración parcelaria de la localidad palentina de Tariego de Cerrato, que contará con una inversión de 1,9 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

Esta iniciativa, que afecta a una superficie total de 2.273 hectáreas pertenecientes a 444 propietarios, integra a todo el municipio tarequense y el polígono 4 del término municipal colindante de Dueñas, donde se ubican 69 explotaciones agrarias y 3 ganaderas (una de ovino de leche, otra de caprino de carne y una de equino).

El proyecto recoge la reordenación de la propiedad por explotaciones, junto con la ejecución o adecuación de una red de caminos rurales de 60 kilómetros de extensión, y la limpieza de casi 2,5 kilómetros de arroyos y desagües existentes.

