Jóvenes en el balcón, durante el pregón. Luis Antonio Curiel

Los quintos de 1975, protagonistas en las fiestas de Castrillo de Don Juan

El municipio creó este programa festivo como complemento a las patronales del Dulce Nombre de Jesús que se celebran en enero y a las dedicadas a San Antonio de Padua en junio

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Martes, 26 de agosto 2025, 13:13

Castrillo de Don Juan ha celebrado sus fiestas de verano, unos días llenos de programación que surgieron hace unos años como complemento a las fiestas ... patronales del Dulce Nombre de Jesús que se festejan en enero y las dedicadas a San Antonio de Padua que tienen lugar en el mes de junio. De este modo, son una cita ya tradicional en la época estival, en la que las peñas recobran un protagonismo especial. Estos días festivos son organizados por la Asociación Cultural y Deportiva San Antonio de Padua en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

