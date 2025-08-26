Los quintos de 1975, protagonistas en las fiestas de Castrillo de Don Juan

Castrillo de Don Juan ha celebrado sus fiestas de verano, unos días llenos de programación que surgieron hace unos años como complemento a las fiestas ... patronales del Dulce Nombre de Jesús que se festejan en enero y las dedicadas a San Antonio de Padua que tienen lugar en el mes de junio. De este modo, son una cita ya tradicional en la época estival, en la que las peñas recobran un protagonismo especial. Estos días festivos son organizados por la Asociación Cultural y Deportiva San Antonio de Padua en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

Las fiestas arrancaron oficialmente con el desfile de peñas disfrazadas y el pregón popular a cargo de los quintos nacidos en 1975, que lucieron unas vistosas camisetas verdes conmemorativas de la efeméride. En sus palabras, los quintos que este año cumplen sus bodas de oro realizaron un recorrido por la historia del pueblo, comentando sus vivencias y resaltando ese sentimiento de gratitud hacia los castrilleros.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Marina Aragón Andrés, dio la bienvenida a todos los asistentes a los que deseó unos buenos días festivos. Uno de los momentos más emotivos se vivió con la canción de 'Las Bodegas' compuesta por José Antonio Gómez y que es el himno oficioso con el que se inician las fiestas patronales. Todo el pueblo cantó emocionado esta canción, a la que siguió el chupinazo de inicio de las fiestas.

Durante estas fiestas de verano, Castrillo de Don Juan ha contado con numerosos actos para goce y disfrute de todos los vecinos. De este modo, la localidad cerrateña ha contado con diversos campeonatos de juegos de mesa, concurso de lanzamiento de boina, el tradicional fútbol 'inter Peñas', el campeonato de fútbol sala nocturno, carreras populares para todas las categorías, juegos de agua en las piscinas y campeonato de natación, clases de tenis de mesa impartidas por Miguel Núñez, fiesta de pintaaras y tatuajes, taller de jabones, marcha senderista. vino español para los mayores, disfraces y música.

Otros actos ya consolidados y que son un referente para Castrillo de Don Juan son la Misa Festiva Castellana, amenizada por un nutrido grupo de castrilleros, a la que sigue una paella popular que congregó a cerca de quinientos vecinos en un entorno tan especial como 'El Prao'. Por su parte, la peña 'Liatrankas' preparó 750 bocadillos de jamón serrano con tomate.

Las fiestas de verano se despidieron con la tradicional excursión, que este año fue a tierras burgalesas para visitar el Yacimiento Arqueológico de Atapuerca y al pueblo de Arlanzón. «Agradezco de un modo especial la colaboración de todas las peñas y vecinos en el desarrollo del programa festivo. Hemos contado con numerosos actos que nos permiten seguir haciendo pueblo juntos, disfrutar de la convivencia y celebrar que somos de Castrillo de Don Juan y que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. La participación en todas las actividades programadas ha sido un éxito», comentó Mariano Antolín Niño, presidente de la Asociación Cultural y Deportiva 'San Antonio de Padua'.

La localidad cerrateña despedirá el verano con la mirada puesta en la Fiesta de la Vendimia el próximo mes de octubre, que congregará a medio millar de castrilleros.