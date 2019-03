El PSOE regional defiende las listas ordenadas por Ferraz para Palencia Mariluz Martínez Seijo, junto a Pedro Sánchez, en Palencia en abril de 2017. / Antonio Quintero La secretaria de Organización, Ana Sánchez, insiste en que el proceso de primarias «ha demostrado ser impecable, limpio y democrático» EL NORTE Palencia Lunes, 18 marzo 2019, 20:05

La secretaria de organización del PSOE-CyL, Ana Sánchez, ha defendido este lunes que el Comité Federal haya decidido «ordenar» la lista de candidatos al congreso de los diputados para la provincia de Palencia en detrimento de lo expresado por los militantes.

Al término de la reunión del comité electoral de la formación, Sánchez se ha referido al caso de María Luz Martínez Seijo preguntada por los periodistas y ha insistido en que el proceso de primarias del PSOE en Castilla y León ha demostrado ser «impecable, limpio y democrático».

De este modo, la secretaria de organización del PSOE-CyL ha recordado que el proceso de primarias de los socialistas no finaliza hasta que la dirección nacional y autonómica muestran su criterio tras lo votado en primarias por los militantes, por lo que ha defendido el derecho de las direcciones a «formar sus equipos».

Por este motivo, Sánchez ha insistido en que después de este proceso de primarias en la Comunidad, tan solo en las listas para el congreso en la provincia de Palencia la dirección nacional decidió «simplemente ordenar» los candidatos, ya que «Martínez Seijo también fue avalada por los militantes», aunque fuese Antonio Casas el elegido como número uno por las bases.

Para defender estas primarias, Sánchez ha contrapuesto el proceso interno de los socialistas con los «dedazos y los pucherazos» efectuados en otros partidos -en referencia al PP y Cs- lo que evidencia, según la secretaria de organización, que el PSOE es internamente el partido «más limpio».

Asimismo, tras este proceso de primarias, Sánchez ha manifestado que el PSOE ha salido «fortalecido» e «impulsado a velocidad de crucero» en un «barco tripulado por Luis Tudanca» dispuesto a sobrepasar a un «PP completamente en desbandada y en descomposición».

Así se ha referido Sánchez a los últimos movimientos en las filas del PP de la Comunidad que han situado a las consejeras de Agricultura y Ganadería y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos y Alicia García, respectivamente, como números uno de las listas al Congrteso por Palencia y Ávila, que las obligará a cesar de sus responsabilidades en el Ejecutivo antes del 25 de marzo.

Sobre este cese obligado debido a sus candidaturas, la socialista ha ironizado con que las ausencias en el Ejecutivo para lo que resta de legislatura de Marcos y de García «no se notarán mucho», salvo porque «evidencian una auténtica desbandada y de falta de compromiso» de los miembros del PP con Castilla y León y con su candidato Alfonso Fernández Mañueco.

Finalmente, preguntada por si la confirmación de Francisco Igea como candidato del Cs a la Junta acerca un posible pacto postelectoral entre PSOE y la formación naranja, Sánchez ha expresado que los socialistas salen a «ganar las elecciones», de modo que una vez las ganen «hablarán con todas las fuerzas políticas».

No obstante, sí que ha matizado Sánchez, preguntada por si en esas conversaciones incluirían a VOX, que ellos no se plantean tal situación porque «parten de la base de que VOX no entrará en el parlamento autonómico», de ahí que haya reconocido también que le es indiferente si el candidato de esta formación a la Junta es José Antonio Ortega Lara, como ha sonado.