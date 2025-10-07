El PSOE critica que siga parada la obra del bloque técnico del hospital de Palencia Los procuradores socialistas también denunciaron las altas temperaturas del complejo asistencial en verano que se paliaban con ventiladores

El Norte Palencia Martes, 7 de octubre 2025, 20:19

El PSOE ha criticado duramente la gestión del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, sobre todo en materia de sanidad y educación. «Cierto es que han comenzado ya el búnker de radioterapia, a ver si no tardan años en inaugurarlo», afirmó este lunes Consolación Pablos, procuradora socialista por Palencia, quien ha hecho hincapié en las obras del bloque técnico del nuevo hospital. «La inversión de histórica de la Junta en Palencia, ahí está completamente parada desde hace meses», incidió. Argumentó que en primer lugar se achacó a problemas de comunicación y posteriormente a modificaciones obligadas en el material de la fachada. «Y ya del edificio de hospitalización ni hablamos», agregó.

Tildó la situación del actual complejo hospitalario palentino de «tercermundista» al continuar muchas plantas sin climatización, sufriendo las altas temperaturas del verano y paliándolas con ventiladores. También destacó el retraso en el nuevo centro de salud de Venta de Baños, en el que «la Junta no licita ni ejecuta la obra», a pesar de tener un proyecto aprobado.

Por su parte, el procurador socialista Jesús Guerrero criticó que la Junta haga «propaganda» de los grandes resultados de educación de Castilla y León según el informe Pisa, pero «haya problemas todos los días». Denunció que seis niños pequeños, de 2 a 9 años, de Antigüedad y Cobos de Cerrato tienen que acudir a diario en taxi a Baltanás, sin estar vigilados por un adulto y en dos turnos (teniendo que esperar solos en la puerta del colegio) tras haberse eliminado el transporte adaptado. Que ha faltado hasta ahora un brazo robótico en la Formación Profesional de Aguilar de Campoo o que los alumnos del Camino de la Miranda han tenido que solicitar la renovación de los equipos.

Además, Rubén Illera destacó los retrasos de hasta 17 meses en la unidad de valoración de personas con discapacidad de la provincia, cuando el plazo legal no puede superar los 6 meses. Y desde el PSOE se exigieron diferentes medidas a la Junta como más personal en la unidad de valoración, un plan de choque para reducir las listas de espera y un calendario público con las actuaciones.