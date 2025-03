Proyectos clave en Barruelo y Cervera avivan la transformación de las zonas mineras

Muchos pueblos de la Montaña Palentina se han lanzado a pensar en grande gracias a los Fondos de Transición Justa (FTJ) 2021-2027, diseñados para ... mitigar el impacto del cierre de la minería y las centrales térmicas y fomentar nuevas oportunidades de desarrollo en estas zonas. Municipios como Barruelo de Santullán, Cervera de Pisuerga, Velilla del Río Carrión o Santibáñez de la Peña han accedido a una importante inyección económica en proyectos clave que van desde la rehabilitación de edificios históricos hasta la mejora de infraestructuras.

Una lluvia de euros que facilita a los ayuntamientos inversiones inimaginables y que están permitiendo ya acometer proyectos muy ambiciosos que de otra forma no tendrían cabida en su presupuesto y que contribuirán sin duda a transformar sus municipios.

«Estos fondos son una oportunidad de oro para los municipios que tenemos que saber aprovechar», afirma el alcalde de Barruelo de Santullán, Cristian Delgado. «Estamos ante la mayor oportunidad histórica que hemos tenido los municipios pequeños desde la época de los Fondos Miner y los planes del carbón», añade el alcalde de Cervera, Jorge Ibáñez. Sobre todo porque estos fondos financian el cien por cien del proyecto, lo que permite acometer proyectos muy ambiciosos, continúa.

Así, en la primera convocatoria de los FTJ destinada a proyectos presentados por los ayuntamientos y dotada con 91 millones de euros, se aprobaron proyectos como la rehabilitación de la Escuela de Artes y Oficios de Barruelo (1,9 millones de euros), la remodelación de una plaza en Castrejón de la Peña que consiguió 200.000 euros, que aun no se ha ejecutado, y otros dos proyectos en Velilla del Río Carrión a los que después se ha renunciado.

Un ejemplo de inversión efectiva con los fondos es el proyecto en marcha en Barruelo de Santullán, donde este mes de enero ha arrancado la rehabilitación de la Antigua Escuela de Artes y Oficios con una inversión cercana a los 1,9 millones de euros. Este edificio, en ruinas y clausurado por peligro de derrumbe, se transformará en un espacio multifuncional con apartamentos, gimnasio, aula de formación y un centro de coworking. «Es la obra municipal más grande de Barruelo y su transformación será clave para el desarrollo local», afirma el alcalde satisfecho porque estos fondos están permitiendo a ayuntamientos como el de Barruelo plantearse proyectos a corto y medio plazo, con financiación, algo que era impensable en el año 2019. Además, como destaca, el gran atractivo de estos fondos, además de la cuantía, es que financian el cien por cien de la inversión, «desde el proyecto o la dirección de obra hasta la ejecución», sostiene el alcalde.

En la convocatoria de 2024, que se ha resuelto de forma provisional el pasado 29 de enero y está dotada con 25 millones de euros, entraron 19 proyectos de toda España y sólo Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, ha conseguido financiación para dos proyectos que son la rehabilitación de la Casa del Toro de Resoba y la rehabilitación del antiguo mercado de abastos como Centro de Día para mayores.

El antiguo mercado, un edificio en mal estado donde solo se mantiene una tienda abierta, recibirá una inyección económica de 1,2 millones de euros. Esto permitirá acometer una reforma integral para que la parte baja del edificio pueda albergar locales para tiendas adecuados a las necesidades del comercio, y en la planta donde estuvo el hogar del jubilado se construirá un Centro de Día, además de actuar en los entornos. «Es el gran proyecto de ayuntamiento», reconoce el alcalde, Jorge Ibáñez. Además es un proyecto que surge de la iniciativa vecinal, con recogida de firmas incluidas, y que será realidad una vez se resuelva la convocatoria de forma definitiva. «De momento no podemos avanzar porque solo tenemos la resolución provisional, pero está todo preparado para iniciar el procedimiento cuanto antes», afirma el alcalde.

El otro proyecto es la reforma de la Casa del Toro de Resoba que ha conseguido 600.000 euros de financiación para su transformación en albergue turístico. En este caso se pretende dar respuesta a una necesidad derivada del aumento de la demanda turística en la zona. «Resoba es ahora mismo el punto de observación de fauna más demandado de la provincia de Palencia y uno de los más demandados de la Cordillera Cantábrica, con una veintena de vehículos subiendo y bajando para disfruta de la observación del oso pardo o del lobo», afirma el alcalde. Esto unido a adecuación del Camino Natural de los Puertos de Pineda, que atraviesa Cervera de sur a norte y llega hasta Cantabria, hacía necesario contar con una instalación adecuada a la demanda. Por eso el ayuntamiento de Cervera se decantó por reformar el edificio de la Casa del Toro para transformarlo en un albergue turístico que mejore la oferta para los visitantes y además sirva para crear empleo.

Otros proyectos en Santibáñez de la Peña, Barruelo o Castrejón de la Peña han quedado en lista de espera en esta segunda convocatoria del ITJ por falta de presupuesto. Es el caso de la reforma de la antigua casa del médico para creación de vivienda social, vivienda para nuevos pobladores y espacio para el emprendimiento y 'coworking' que había presentado el ayuntamiento de Castrejón de la Peña y del proyecto para la reforma del Hogar del Pensionista que había solicitado el ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. «Nos hemos quedado al límite, en el puesto 21 de los 19 que han entrado», se lamenta el alcalde de Santibáñez, Manuel Maza, que no renuncia a la esperanza de que en la resolución definitiva su proyecto pueda escalar puestos, si alguno se cae por problemas para cumplir los plazos, y esto les permita acceder a financiación para desarrollar el suyo.

Lo mismo ha ocurrido con otros tres proyectos presentados por el ayuntamiento de Barruelo, que, aun siendo admitidos no han conseguido la ayuda económica necesaria para salir adelante. Se trata de la rehabilitación energética del Centro de Interpretación de la Minería y del Hotel Rural El Valle propiedad del Ayuntamiento y un proyecto para la rehabilitación de las antiguas escuelas de la mina. «Queríamos hacer una biblioteca más amplia y acorde a las necesidades del municipio, una ludoteca, un centro juvenil y mejorar la eficiencia energética», explica el alcalde, Cristian Delgado, quien puntualiza que estos proyectos se ajustaban perfectamente a la convocatoria pero se han quedado sin ayuda por falta de crédito suficiente. «Estos proyectos han pasado la criba, cumplen con los requisitos, pero no han logrado financiación», insiste.

Por eso los ayuntamientos, la Junta de Castilla y León, la asociación de municipios mineros de Castilla y León y el ITJ ya están trabajando para que estos proyectos se puedan encajar dentro del Fondo de Transición Justa, de forma que puedan entrar en otra línea de financiación. «En Barruelo no los damos por muertos porque no han sido subvencionados pero tampoco descartados y esperamos que el hotel y las antiguas escuelas salgan adelante, porque suponían 2,7 millones de euros», añade Delgado.

Objetivos de la convocatoria

No ocurre lo mismo con otros proyectos que no se admitieron por defectos de forma, falta de documentación o porque no encajaba en los objetivos de la convocatoria. Es lo que ha sucedido con proyectos como el solicitado por al ayuntamiento de Salinas de Pisuerga para adecuar la bolera como albergue y centro multifuncional; en Mantinos con la mejora del parque del río y sus accesos; en Guardo con la rehabilitación del albergue municipal; o con el proyecto Teletrabaja para la recuperación de población y reactivación económica y social que había presentado el ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

Mención aparte merece el caso de Velilla del Río Carrión por significativo. La anterior corporación municipal solicitó fondos para reformar un hotel con criterios de sostenibilidad y rehabilitar el centro cultural La Mansión para su adecuación como biblioteca municipal, sala de coworking para asociaciones y un salón de actos.

Ambos proyectos consiguieron la financiación para ejecutarse, 2,6 millones de euros, pero el nuevo equipo de gobierno decidió renunciar a estos proyectos argumentando falta de capacidad económica para asumir su parte de la financiación. Esta decisión ha generado polémica y el asunto está en vía judicial, ya que se alega que el anterior equipo de gobierno modificó el destino de los fondos sin respetar un acuerdo de Pleno.