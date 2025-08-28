El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios animales en las instalaciones de la protectora, en el Camino de Carabajala, hacia Autilla. Manuel Brágimo
Palencia

La protectora de animales recupera el rumbo y Chiguitos Felinos asume la gestión

El Ayuntamiento firma con la asociación un convenio anual, prorrogable hasta cuatro años, con una dotación económica de 165.919 euros al año

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:41

La historia de la protectora de animales de Palencia escribe una nueva página tras años de polémicas, falta de entendimiento y un contrato que se ... agotó dejando muchas incógnitas. Lo que hasta hace poco era un espacio en el centro del debate por sus carencias y denuncias, hoy inicia una transición hacia un modelo más participativo, transparente y bajo el control directo del Ayuntamiento. No se trata solo de cambiar la gestión, sino de replantear cómo se protege y cuida a los animales en una ciudad que debe adaptarse a la nueva Ley de Bienestar Animal, según ha destacado el concejal de Medio Ambiente, el socialista Antonio Casas. Con un convenio renovable, más supervisión y una ordenanza en camino, que endurecerá las obligaciones y sanciones, el Consistorio quiere marcar un antes y un después con su apuesta por la Asociación Chiguitos Felinos al mando de todas estas operaciones. El reto no es menor: reparar años de abandono, recuperar la confianza ciudadana y convertir la protectora en un espacio donde la palabra bienestar vuelva a tener sentido.

