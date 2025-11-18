Le piden tres años de prisión por violencia habitual, maltrato y agresión sexual a su exmujer

La Audiencia juzga el 1 de diciembre a un hombre de 44 años y nacionalidad marroquí, M. A., para quien la Fiscalía pide una pena ... de tres años de prisión por un presunto delito de violencia habitual en concurso con dos delito de maltrato de obra, uno de coacciones leves, uno de amenazas y dos de agresión sexual, así como la prohibición de aproximación a menos de 200 metros a su exmujer, K. C., y a sus dos hijos, un niño de 11 años y una niña de 9 actualmente, por tiempo de cinco años, así como la prohibición de aproximación a menos de 200 metros a su hija por tiempo de dos años y una indemnización de 20.000 euros para su exmujer por daño moral.

A. B. y K. C. contrajeron matrimonio el 17 de diciembre de 2012. Por sentencia de fecha 19 de julio de 2019, se acordó el divorcio de la pareja. Después de esa fecha, convivieron varios meses durante el confinamiento y esporádicamente algunos fines de semana. Tienen dos hijos en común, un niño nacido el 30 de enero de 2014, y una niña nacida el 13 de septiembre de 2017.

«Mientras dura la relación, lo normal es que, cuando el acusado y K. C. discuten, él la agreda. En concreto, sin que conste exactamente la fecha pero desde luego, durante el embarazo de la niña, un día que K. C. está sentada en el sofá del salón de su domicilio, sin que conste motivo alguno, el acusado la golpea con un cinturón. Asimismo, poco después de que K. C. sea operada de la vesícula, al volver el acusado al domicilio, pide a aquella que le haga la cena. Ante la negativa de K. C., el acusado le propina varios tortazos, de modo que se ve obligada a cocinar para él», detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.

«Finalidad de la relación, en uno de los períodos de convivencia, el acusado, tras observar una conversación con un amigo en el teléfono de K. C., le indica 'quién es ese hijo de puta, os voy a matar a los dos, te juro que como me denuncies, me presento y os mato a los dos. Un día del mes de junio de 2021, y nada más volver de Marruecos, el acusado acude al domicilio de K. C a ver a sus hijos», prosigue el fiscal. Ella le permite pasar allí la noche, de tal modo que el acusado se echa a dormir en el sofá del salón, mientras K. C. va a su cuarto. Sin embargo, a mitad de la noche, el acusado entra en el dormitorio y se tumba detrás de K. C. y la agarra. Ella le manda a dormir. El acusado le dice que la echa de menos. K. C. le contesta que no quiere tener relaciones sexuales con él y que se vaya. El acusado, lejos de atender tal petición, le indica, 'te voy a matar', para inmediatamente cogerla de los brazos y penetrarla vaginalmente», recoge en su escrito.

El día 25 de julio de 2021, K. C. acude con sus hijos al domicilio del acusado en Palencia con intención de pasar allí la noche antes de viajar el día siguiente a Marruecos. Lo acordado es que K. C. duerme en un dormitorio con su hija, mientras el acusado duerme a un metro con su hijo. A pesar de ello, a mitad de la noche, el acusado lleva a su hijo al cuarto en que duerme K. C, a quien coge el brazo para obligarle a acompañarle hasta su dormitorio», subraya el Ministerio Público.

«En el trayecto, K. C. dice expresamente al acusado que no quiere mantener relaciones sexuales con él. Sin embargo, lejos de atender a sus ruegos, la empuja sobre la cama y tras agarrarla de los brazos, la penetra por vía vaginal y anal», incide. «Tanto durante la relación como finalizada esta, lo normal es que el acusado utilice la agresión física como método de castigo hacia sus hijos, a quienes propina bofetones y tirones del pelo. En concreto, un día de mayo de 2020, cuando conviven en el domicilio del acusado, éste agrede a su hija y la golpea repetidas veces con el cinturón», concluye.