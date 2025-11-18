El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Audiencia Provincial de Palencia. Marta Moras
Palencia

Le piden tres años de prisión por violencia habitual, maltrato y agresión sexual a su exmujer

El fiscal sostiene también que el acusado, «tanto durante la relación como una vez finalizada esta, utilizara la agresión como castigo a sus dos hijos»

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:49

La Audiencia juzga el 1 de diciembre a un hombre de 44 años y nacionalidad marroquí, M. A., para quien la Fiscalía pide una pena ... de tres años de prisión por un presunto delito de violencia habitual en concurso con dos delito de maltrato de obra, uno de coacciones leves, uno de amenazas y dos de agresión sexual, así como la prohibición de aproximación a menos de 200 metros a su exmujer, K. C., y a sus dos hijos, un niño de 11 años y una niña de 9 actualmente, por tiempo de cinco años, así como la prohibición de aproximación a menos de 200 metros a su hija por tiempo de dos años y una indemnización de 20.000 euros para su exmujer por daño moral.

