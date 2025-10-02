El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palacio Provincial de Justicia de Palencia. Marta Moras
Palencia

Le piden 47 años y medio por maltrato habitual, amenazas y agresión sexual a sus hijos

La Audiencia juzgará a un peruano los días 27 y 28 a puerta cerrada por los hechos contra sus cuatro vástagos, tres menores en el momento de los hechos

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:30

La Audiencia de Palencia juzgará a puerta cerrada los días 27 y 28 de este mes a un hombre de nacionalidad peruana, O. M. G. ... F., para quien la Fiscalía solicita una pena global de 47 años y seis meses de cárcel por los delitos de maltrato habitual físico y psíquico, amenazas, violencia física en el ámbito familiar y agresión sexual a sus cuatro hijos: G. M. G. L., de 19 años en el momento de incoarse la causa; S. C. G. L., de 17 años, y los mellizos S. N. G. L. y J. F. G. L., de 12 años. El Ministerio Público solicita también para el acusado una indemnización a sus hijos de 22.000 euros.

