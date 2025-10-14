Petra García, premio Femur: «Hemos cumplido y hemos hecho que la mujer rural procure tener mejor vida» La exalcaldesa de Osorno y expresidenta de Araduey Campos recibe el galardón en una gala que reclama más inversiones en igualdad

La presidenta nacional de la Federación Española de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, ha reclamado este martes más esfuerzos inversores en los pueblos por parte de las administraciones con el objetivo de igualar en derechos, oportunidades y deberes, tanto personales como laborales, a hombres y mujeres. En esta línea, ha lamentado la carencia de recursos, en particular cuando se trata de hacer frente a la lacra de la violencia machista y de los maltratos, ya sean físicos o psicológicos. La anfitriona de los premios nacionales que concede cada año la organización que lidera, cuya sede radica en la provincia segoviana, ha apostillado en ese mismo tono crítico que «no hay un servicio cercano para ayudar a estas mujeres».

El teatro Juan Bravo de Segovia ha sido el escenario de la entrega de los galardones que distinguen y promueve la igualdad entre géneros. En la antesala de la ceremonia festiva que se ha alargado durante la mañana de este martes, Borrego ha hecho hincapié en que en el mundo rural se encuentran mujeres que luchan no solamente por el trabajo que hacen en el campo o en la casa, sino también por todos los problemas «reales» que existen en los servicios, según informa la agencia Ical.

Estos premios promovidos por la federación reconocen un año más a los hombres y mujeres cuyas trayectorias profesionales y personales contribuyen a visibilizar la aportación femenina en diferentes áreas de la vida como la sociedad, la economía, la cultura, el deporte, la comunicación y el arte.

En esta edición de la gala, la número veintinueve, han recogido sus galardones y el cariño del público que ha acudido al teatro Juan Bravo y de quienes se han quedado fuera figuras como la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, quien se ha señalado que se siente arropada por una asociación de mujeres valientes. «Seguramente hayan luchado por la igualdad cuando nadie hablaba de ello y ponen la mirada a lo que íntimamente somos».

También, ha recibido su premio la cantante Shaila Dúrcal, quien ha afirmado que el reconocimiento de Femur «te hace sentir más humilde y agradecida, además de parte de algo mucho más grande».

Por su parte, la palentina Petra García ha sido galardonada con la distinción a la mujer rural. La exalcaldesa de Osorno ha hecho hincapié en que «el pasado no es receta del futuro. Hemos cumplido y hemos hecho que la mujer rural procure tener mejor vida», ha puesto de relieve al mismo tiempo que ha recomendado la cultura para llegar a la igualdad. Reconocida por su dedicación al desarrollo de Tierra de Campos, es colaboradora y voluntaria de FEMUR desde sus inicios. El pasado mes de febrero recibió el Premio 'Una vida Leader' en la primera edición de los Premios Leader de Castilla y León para destacar su compromiso con el servicio público y su papel como referente del empoderamiento femenino en el ámbito rural. Petra García, que fue durante más de 15 años presidenta de Araduey Campos, fue también alcaldesa de Osorno, pero, sobre todo, ha sido siempre agricultora y siempre ha defendido la igualdad también en el mundo rural y en el trabajo en el campo y por el campo.

También han asistido a la gala y han agradecido sus respectivos premios el coreógrafo Poty y el psicólogo Carlos Valiente. El primero ha expresado que el reconocimiento que le otorga la Federación Española de Mujeres Rurales es «el premio de los premios porque está hecho desde el corazón». Por su parte, Valiente ha subrayado que las mujeres rurales son «heroínas con vidas con pocas herramientas, pero con mucho espíritu».

Los Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre también han distinguido en esta edición al actor Antonio Resines y la periodista Irma Soriano, quienes por motivos personales no han podido acudir a la gala celebrada este martes en Segovia.