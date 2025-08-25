La pastelería Allô Paris abre su tercer establecimiento en Palencia

El 6 de enero de 2024 aterrizaron en Palencia como un regalo de Reyes. Un año después abrieron otro negocio y mañana martes inaugurarán el ... tercero. Se trata de la pastelería Alló París, un proyecto puesto en marcha el matrimonio formado por Esmeralda Atienza y David Authier. Ambos se conocieron en el país vecino, donde Esmeralda nació y se crió a pesar de que toda su familia es natural de Palencia, adonde decidieron volver para iniciar un negocio en común.

Tras el arranque en plena Calle Mayor, en el número 80, en un establecimiento presidido por una lámpara similar a la que tenía la joyería que sus padres abrieron en Francia cuando emigraron, se decdieron por otro local en el número 48 de la avenida de Santander, en el barrio del Ave María. Y ahora es el turno de Allô Paris en el Paseo del Salón, junto al bar Stella. Será no solo una pastelería sino un salón de té con el encanto de las «pâtisserie» de Francia.

En el sector hay también movimiento, ya que en este local en el que Allo Paris abre su tercer establecimiento en Palencia estaba una de las tiendas de Panadería San Francisco, ahora trasladada a la vuelta de la esquina, en la Calle Mayor 103.

También Panadería Salazar anuncia otra apertura en la calle San Bernardo, en el local donde funcionó hasta el pasado mes de marzo la tienda de ropa Malasaña.