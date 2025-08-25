El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nueva pastelería del parque del Salón. Manuel Brágimo

La pastelería Allô Paris abre su tercer establecimiento en Palencia

Criada en Francia, la palentina Esmeralda Atienza volvió a casa y junto a su marido, David Authier, extiende el negocio al Salón

J. Olano

J. Olano

Palencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:29

El 6 de enero de 2024 aterrizaron en Palencia como un regalo de Reyes. Un año después abrieron otro negocio y mañana martes inaugurarán el ... tercero. Se trata de la pastelería Alló París, un proyecto puesto en marcha el matrimonio formado por Esmeralda Atienza y David Authier. Ambos se conocieron en el país vecino, donde Esmeralda nació y se crió a pesar de que toda su familia es natural de Palencia, adonde decidieron volver para iniciar un negocio en común.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

La pastelería Allô Paris abre su tercer establecimiento en Palencia