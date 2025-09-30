Paredes de Nava impulsa la Mesa Nacional de la Lana como foro de futuro para el sector ovino

Paredes de Nava, corazón de Tierra de Campos y referente de la tradición pastoril, se ha convertido en el punto de partida de un proceso ... estatal con la constitución de la Mesa Nacional de la Lana. Un encuentro celebrado en el Ayuntamiento del municipio terracampino que reunió a representantes de toda la cadena de valor del sector, con el objetivo de recuperar el protagonismo de un producto natural que fue motor económico en la historia de España y que hoy busca nuevas vías de transformación, innovación y futuro.

El alcalde de Paredes de Nava, Luis Antonio Calderón, abrió la cita subrayando la importancia de este foro como espacio de encuentro para especialistas y profesionales del sector. «Nuestro objetivo es crear un punto de encuentro con especialistas y gente del sector para buscar nuevas líneas de trabajo con la lana. Es un producto que ahora se está convirtiendo en un problema para los ganaderos y la industria de la lana ha perdido su linealidad en España. Creemos interesante recuperar ese mercado y ese producto natural tan importante en el sector textil y en otros como la agricultura o la construcción», señaló.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se sumó a la cita con la participación del viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, quien incidió en que el ovino es un sector prioritario para la comunidad. «Tenemos la mayor cabaña de ovino de leche y estamos especialmente interesados en poner en marcha un plan de lo ovino, con una línea específica que pueda ser la revalorización de la lana o de otros subproductos del sector para darle rentabilidad a las explotaciones», apuntó. Llorente recordó que dos de los tres lavaderos de lana que existen en España están en Castilla y León, uno de ellos en Paredes, lo que otorga un papel protagonista a la comunidad en este proceso.

El viceconsejero enumeró algunos de los asuntos que esta mesa pondrá sobre la mesa, desde las técnicas de mejora del producto y su comercialización hasta las dificultades de lavaderos y ganaderos, además de las alternativas de uso en fertilización, construcción o aislamiento. «No tenemos una solución única, son muchos los ejes que debemos abarcar y por lo tanto esta reunión es muy importante para el futuro de lo ovino y específicamente de la lana como producto», insistió.

También intervino Álvaro Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, que recordó la importancia histórica de la lana como motor económico y cultural. «La lana en España es historia y patrimonio. Fue la primera potencia económica de nuestro país en la Edad Media y creo que es un valor que hemos descuidado. Por falta de unir esfuerzos se ha quedado un poco obsoleta», lamentó. A su juicio, el gran reto es articular todas las iniciativas aisladas que ya existen en torno a la lana para lograr un frente común. «Lo que hace falta es unirnos y volver a poner a nuestra lana donde se merece», recalcó.

La vertiente innovadora llegó de la mano de Jorge López, responsable de IFEDES Desarrollo Sostenible, que puso el foco en las oportunidades que abren los marcos normativos europeos. «Se va a establecer el pasaporte digital dentro de moda o construcción, donde se va a medir toda la huella de carbono de los productos. Eso abrirá marcos de consumo de kilómetro cero y ecológicos», explicó. En este sentido, destacó la singularidad de Paredes de Nava, que cuenta con el único lavadero ecológico de España, como una oportunidad de mercado para posicionar la lana nacional.

La constitución de la Mesa Nacional de la Lana marca así un punto de inflexión en la búsqueda de soluciones conjuntas. Un espacio que no se plantea como un encuentro cerrado, sino como un proceso abierto a la participación de todos los agentes implicados, con la mirada puesta en transformar un recurso histórico a nivel nacional en motor de desarrollo rural, innovación y sostenibilidad.