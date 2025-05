Paredes aprueba un presupusto para 2025 que supera los 3 millones

El Norte Palencia Lunes, 26 de mayo 2025, 10:53 Comenta Compartir

Paredes de Nava ya cuenta con presupuestos municipales para el año 2025. El documento, que se aprobó el pasado jueves con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE, eleva las cuentas del municipio palentino a los más de tres millones de euros. Desde el Ayuntamiento, se indica que se han incorporado al documento las propuestas y sugerencias planteadas por la oposición socialista.

Según se informa desde el Consistorio paredeño, el presupuesto contempla una de las principales partidas dedicada al proyecto Cañadas de Futuro, financiado con 253.000 euros por el Miteco, a través de su línea de ayudas del Reto Demográfico. Esta iniciativa contempla la colaboración con Carrión de los Condes para dar servicios poblacionales a las comarcas de Paredes y Carrión. Pretende ir cubriendo puestos de trabajo que actualmente quedan vacíos por la dificultad de encontrar personal en la hostelería y en los trabajos del campo. Está prevista la creación de una cuadrilla ganadera para cubrir bajas, vacaciones y permitir una mejor conciliación laboral en las ganaderías de ovino de la zona. También se trabajará en las posibilidades de futuro de la lana y las oportunidades de este sector. La movilidad de las personas y la conexión con las cabeceras de servicios para las localidades más pequeñas también será una de las líneas de trabajo.

Además, en el pleno ordinario del mes de abril se aprobaron las cifras de población de Paredes, que alcanzó a 1 de enero de 2025 el número de 1.949 habitantes, 38 más que el año anterior. Según destaca el Ayuntamiento, desde el comienzo de la Oficina de Repoblación han llegado más de 150 vecinos nuevos, se han alquilado más de 40 viviendas y todas las familias tienen alguno de sus miembros trabajando en la zona. También se ha estimulado la venta de inmuebles generando un dinamismo económico inexistente hasta entonces, a lo que se añade la apertura de nuevos negocios y el mantenimiento del nivel de los servicios para toda la población que no disminuye al aumentar el padrón.

En materia fiscal, los impuestos no experimentarán subidas, con lo que llevan sin aumentarse más de 10 años, lo que se considera una medida de apoyo a la vida en el medio rural.

En el capítulo de ingresos se han previsto distintas cantidades relacionadas con las licencias de nuevos parques de energías renovables y de los proyectos agroalimentarios en marcha. Las energías renovables permiten no aumentar la fiscalidad, mejorando así las condiciones de todos los vecinos. Algunas partidas de ingresos, como es el caso de la reserva de terrenos en los bienes comunales para renovables, financian servicios nuevos como es el Centro de Día de mayores. «Esta compensación ha permitido estos años mantener la sostenibilidad económica del consistorio puesto que los consumos y suministros han ido creciendo pero no se ha tenido que repercutir este incremento a los vecinos», recalcaln.

Además, se continuará con la modernización de la red de abastecimiento y saneamiento, «lo que ha permitido un importante ahorro de agua y la mejora de las condiciones de las calles y viviendas, al desaparecer la práctica totalidad e las fugas. El fibrocemento de las tuberías es ya algo residual».

En el ámbito de generación de empleo, la mayor partida se destina al Programa Mixto de Formación y Empleo que cuenta con la ayuda del Ecy y permite la contratación de diez desempleados y dos monitores. Mientras, en materia cultural y turística se contemplan las partidas para El Museo del Cuento y la Ciencia, que lleva más de 20.000 visitantes desde su apertura o para el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, por el que ya han pasado más de 26.000 espectadores desde su apertura en noviembre de 2023. Se continúa también con la mejora de las instalaciones deportivas, estando incluida una nueva pista de pádel cubierta.

El presupuesto también contiene una partida para la mejora de la Residencia de Ancianos San Marcos, tal y como ha venido contemplándose en años anteriores.

Otras inversiones van dirigidas a las mejoras en infraestructuras agrarias, mejora de las pavimentaciones y la accesibilidad, así como mejoras en los espacios industriales.

«A pesar de haber sido admitidas las enmiendas de la oposición, el PSOE paredeño se ha abstenido, no ha accedido a votar a favor del presupuesto del año 2025, porque considera que sus propuestas anteriores no se han materializado. No obstante, las propuestas sí han sido aceptadas por el equipo de gobierno y van encaminadas a mejoras en el ornamento público y naturalización de los espacios públicos», concluyen desde el Ayuntamiento.